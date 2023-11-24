Bakasetas fırtınası

Ligde ilk 8 haftada 3 gol atan Bakasetas, Ekim'deki milli arada sakatlık problemi yaşamıştı. Yunanistan Milli Takımı'nda kasığından sakatlanan 30 yaşındaki yıldız, ligde Alanyaspor ve Karagümrük maçlarını kaçırırken, Fenerbahçe ve Konyaspor mücadelelerinde sonradan oyuna girmişti. Bakasetas bu kez Yunanistan Milli Takımı'nda gösterdiği performansla fark yarattı. Hem Hollanda hem de Fransa maçlarına ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu, Fransa ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelede müthiş bir gol attı. Formda ve moralli olan Bakasetas, pazartesi günü Sivasspor ile deplasmanda oynanacak kritik karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.