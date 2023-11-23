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Fikstür avantajı

Karadeniz devi, fikstür konusunda avantajlı bir periyoda giriyor. Bordo-mavililer, 12 haftalık süreçte tüm büyük maçlarını oynadı. Derbilerde Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı mağlup eden Trabzonspor, ligin ikinci haftasında ise Galatasaray'a 2-0 mağlup olmuştu. Milli ara sonrası Sivasspor (D), Kayserispor, Gaziantep FK (D), Samsunspor, İstanbulspor (D) ve Başakşehir mücadeleleri var.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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Fikstür avantajı
Karadeniz devi, fikstür konusunda avantajlı bir periyoda giriyor. Bordo-mavililer, 12 haftalık süreçte tüm büyük maçlarını oynadı. Derbilerde Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı mağlup eden Trabzonspor, ligin ikinci haftasında ise Galatasaray'a 2-0 mağlup olmuştu. Milli ara sonrası Sivasspor (D), Kayserispor, Gaziantep FK (D), Samsunspor, İstanbulspor (D) ve Başakşehir mücadeleleri var.
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