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Daha hızlı daha teknik

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın devre arasından sonra takımda görmek istediği özellikler belli: Daha hızlı daha teknik

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Daha hızlı daha teknik

Teknik direktör Abdullah Avcı, transfer gelişmelerini çok yakından takip ediyor. Avcı'nın scout ekibiyle de takviyeler için bir değerlendirme toplantısı yaptığı öğrenildi. "Oyun ve oyuncu kalitesini yükseltmemiz gerek. Maç kazanıyoruz ancak zor kazanıyoruz" diyen başarılı taktisyen, oyunu hızlandırabilecek, rakibe baskı kurabilecek ve top kullanma becerisi yüksek isimleri talep etti. Avcı'nın orta sahada Marek Hamsik tarzında bir oyuncu istemesi beklenirken, savunma bölgesini de güçlendireceği belirtildi.

9 YILLIK HASRET

Abdullah Avcı, yönettiği takımlarda son 9 yıldır Sivas'ı deplasmanda mağlup edemiyor. Yiğido'yu evinde son olarak Başakşehir'i çalıştığı dönemde 20 Aralık 2014'te 2-0'lık skorla mağlup eden Avcı, sonraki süreçte yönettiği Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor ile Sivasspor'u dış sahada deviremedi.

6 KEZ KARŞILAŞTI

Karadeniz devinin başında Sivasspor ile 6 kez karşı karşıya gelen teknik direktör Abdullah Avcı, 3 galibiyet elde ederken, 3 kez beraberlik aldı. Bordo-mavili çalıştırıcı, Trabzonspor'un başında Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'yı kazanmayı başarmıştı.

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