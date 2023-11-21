Haberler Trabzonspor Diawara iddiası

Diawara iddiası

Anderlecht’ten ayrılmak isteyen 26 yaşındaki Gineli ön libero ile bordo mavili kulübün görüştüğü belirtildi. Transferin devre arasında bitebileceği öne sürülüyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Diawara iddiası

Fransız Foot Mercato, Trabzonspor'un Amadou Diawara'nın peşine düştüğünü yazdı. Sezon başında Anderlecht kulübünden ayrılmak isteyen Gineli ön liberonun ismi o dönemde de gündeme gelmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Bu sezon Belçika takımında 11 maça çıkan ancak istediği kadar süre alamamaktan dolayı şikayetçi olan 26 yaşındaki yıldızın Trabzonspor'un yanı sıra Fransa'dan da bazı takımlarla görüştüğünün yazıldığı haberde, oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğu iddia edildi. Transferin devre arasında bitmesi gündemde.

ROMA'DA FORMA GİYDİ

Ülkesinde Sequence'de başladıktan sonra İtalya'nın San Marino ekibine geçti. 2015'te 600 bin euro'ya Bologna'ya giden 1.83 boyundaki orta saha, 2016'da 14.5 milyon euro'ya Napoli'ye imza attı. 2019'da bu kez 21 milyon euro'ya Roma'ya transfer olan Diawara, 2022'de de 1.89 milyon euro karşılığında Belçika ekibi Anderlecht'e gitti. 32 kez Gine Milli Takım forması giyen Diawara kariyeri boyunca 221 maça çıkarak 5 gol, 5 asist üretti. Gineli yıldız, daha önce İtalya'da Napoli ve Roma gibi dev takımlarda oynadı

DİĞER
Dilan Polat'la aynı masada oturan Eylül Öztürk villaları devretmişti! Eylül Öztürk yapamadığı o açıklamayla gündemde!
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 46. gün! İşgalcinin hedefi yine hastaneler | Gazzeli hastalar Ankara'da
Dzeko ikna etti! Yılın takası gerçekleşiyor
Cimbom'dan flaş Muslera kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da yeni hikaye vakti!
4 büyüklerin o yıldızları sezon sonu bedava!
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
S SPORT PLUS CANLI İZLE
📺 tv8 İZLE | tv8 frekans bilgileri | tv8 CANLI YAYIN İZLE
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Euro 2024 bileti alan ülkeler... İşte Euro 2024 bileti alan ülkeler... 00:50
Kazakistan'ı deviren Slovenya EURO 2024'te! Kazakistan'ı deviren Slovenya EURO 2024'te! 00:50
Bardhi K. Makedonya'ya 1 puanı getirdi! Bardhi K. Makedonya'ya 1 puanı getirdi! 00:50
Arnavutluk lider tamamladı! Arnavutluk lider tamamladı! 00:50
İtalya EURO 2024 bileti aldı! İtalya EURO 2024 bileti aldı! 00:50
Danimarka prestij maçında K. İrlanda'ya yenildi! Danimarka prestij maçında K. İrlanda'ya yenildi! 00:50
Daha Eski
Çekya grubunu 2. sırada tamamladı! Çekya grubunu 2. sırada tamamladı! 00:50
Finlandiya San Marino'yu deplasmanda mağlup etti! Finlandiya San Marino'yu deplasmanda mağlup etti! 00:50
Finlandiya San Marino'yu deplasmanda mağlup etti! Finlandiya San Marino'yu deplasmanda mağlup etti! 00:46
Arnavutluk lider tamamladı! Arnavutluk lider tamamladı! 00:46
Bardhi K. Makedonya'ya 1 puanı getirdi! Bardhi K. Makedonya'ya 1 puanı getirdi! 00:45
İşte Euro 2024 bileti alan ülkeler... İşte Euro 2024 bileti alan ülkeler... 00:43