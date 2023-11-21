5 maçta kaybetmedi

Daha önce kırmızı-beyazlı ekibe 5 defa rakip olan tecrübeli hoca, yenilgi yüzü görmedi. 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Avcı, 2022'de Süper Kupa'yı Sivas'ı yenerek bordo-mavili ekibin müzesine getirmişti. Deneyimli çalıştırıcı kariyerinde ise Sivasspor'a karşı 26 maçta 9 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 8 yenilgi yaşadı.

TAKIMA 1 GÜN İZİN

Karadeniz devinin hocası Abdullah Avcı, dünkü idman sonrası takıma bir gün izin verdi. Bugün dinlenecek futbolcular, Sivasspor hazırlıklarına yarın devam edecek. Milli futbolcular da geri dönecekler.