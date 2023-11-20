TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'dan özel hazırlık! O sorunu kökten çözecek

Milli araya son 4 maçta topladığı 10 puanla giren Trabzonspor, zirve için yeniden umutlanmış durumda. Teknik direktör Abdullah Avcı, birçok sorunu çözmek için önemli adımlar atarken, deplasman karnesini de tersine çevirmek istiyor. Aslında Fırtına, geçtiğimiz sezondan gelen dışarıda kazanamama problemini 60 yaşındaki teknik adam ile durdurarak ilk adımı attı. 26 yıl sonra Kadıköy'de gelen Fenerbahçe galibiyeti ile öz güven yakalayan Karadeniz devi, aynı başarıyı Sivasspor deplasmanında devam ettirmek istiyor.

PAPARA PARK'TA 15 PUAN TOPLADI

Ligin ilk yarısının bitimine 6 hafta var ve 3 maç rakiplerin sahasında. Bu nedenle teknik ekip konuya özel eğiliyor. Deplasmandaki kötü karnenin nedenlerini araştıran Avcı ve ekibi, milli aradan sonra Sivasspor ile başlayacak süreçte kalan 3 deplasman maçından en iyi sonucu çıkartmaya çalışacak. Trabzonspor bu sezon dış sahada çıktığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 3 mağlubiyetle sadece 7 puan toplayabildi. Papara Park'ta ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgiyle 15 puan elde etti.

İÇ SAHANIN KRALI

Bordo mavililerin son yıllardaki en büyük güvencesi iç saha performansı... Fırtına, evinde çizdiği grafikle ezeli rakiplerini solladı. 2021-2022 sezonunun başından itibaren çıktığı 43 Süper Lig karşılaşmasının sadece 3'ünü kaybeden Karadeniz devi, 29 galibiyet ve 11 beraberlikle 98 puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor'u, iç sahada 43 karşılaşmada 4 mağlubiyet gören ve 95 puan elde eden Beşiktaş takip ediyor. Galatasaray ile Fenerbahçe ise aynı periyotta 7'şer defa taraftarı önünde kaybetti.

EN SON 6 YIL ÖNCE KAZANDI

Avcı yönetiminde deplasmanda bir galibiyet bir beraberlik alan Trabzonspor, Sivas'ta kazanamama problemini sonlandırmak istiyor. Sivas deplasmanında en son 2017-18 futbol sezonunda 2-1 galip gelen bordomavililer, o karşılaşmadan sonra oynanan 5 maçta rakibini yenemedi.

RAKİPLERİNE FARK ATTI

Sadece lig değil, genel tabloya bakıldığında da Trabzonspor'un iç sahadaki üstünlüğü dikkat çekiyor. Avrupa ve Türkiye Kupası karşılaşmaları dahil evindeki son 61 resmi karşılaşmada Fırtına sadece 5 kez kaybetti. 41 mücadeleyi kazanıp, 15'inde rakipleriyle berabere kaldı. 61 maçlık süreçte Fenerbahçe'nin 10, Beşiktaş ile Galatasaray'ın 11'er mağlubiyeti bulunuyor.

14 GÜNDE 9 PUAN

Milli ara dönüşü ilk olarak Sivas deplasmanına çıkacak olan Fırtına, devamında ligin flaş takımı Kayseri'yi konuk edecek. Ardından da Gaziantep ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Abdullah Avcı, bu 3 maçı çok kritik görüyor. Tecrübeli hoca, 14 günde oynayacakları 3 maçtan 9 puan elde etmeleri halinde, rüzgarı tam anlamıyla arkasına alacağını düşünüyor.