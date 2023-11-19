Trabzonspor'da Bakasetas bilmecesi! Yunan yıldız sözleşmesini uzatacak mı?

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Bakasetas'a bordo mavili yönetim, 3 yıllık yeni bir sözleşme önermişti. Şu an 1 milyon 250 bin euro alan Yunan yıldıza 1 milyon 750 bin euro teklif edilmişti. Başkan Ertuğrul Doğan, konuyla ilgili, "Bakasetas'a teklifte bulunduk, kabul etmedi. Bundan sonrası için hocamızın kararına göre bir görüşme gerçekleştireceğiz" demişti.

Yunanistan'da konuyla ilgili ilk kez konuşan 30 yaşındaki maestro, "Bu benimle takım arasında bir mesele. Görüşmeler olacak. Buna şu an yüzde yüz cevap veremem. Çünkü takıma saygısızlık yapmak istemiyorum" ifadesini kullandı.