Trabzonspor'da Abdullah Avcı hedefini belirledi! Devre arasına kadar...

Üst üste aldığı Fenerbahçe ve Konyaspor galibiyetleriyle öz güven kazanan, Abdullah Avcı ile son 4 haftada 10 puan toplayan Trabzonspor, milli araya zirvenin 9 puan gerisinde girdi. Esas kritik süreç bundan sonra başlıyor. 12 haftalık süreçte derbilerini oynayan, hatta Adana Demir ve Hatay gibi zorlu deplasmanları da geride bırakan bordo-mavililer, devre arasına kadarki süreçte maksimum puanı toplayıp, ilk 2 sırayla makası iyice daraltmanın hesapları içinde. Karadeniz devi, milli araya kadar 3 maçı evinde, 3 karşılaşmayı ise deplasmanda oynayacak.

13. HAFTA: SİVASSPOR-TRABZONSPOR

Bordo-mavili takım milli ara sonrası açılışı deplasmanda Sivasspor ile yapacak. Daha önce oynadığı 39 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Karadeniz devi, yine kazanıp zirve yürüyüşüne devam etmeyi planlıyor.

14. HAFTA: TRABZONSPOR-KAYSERİSPOR

Ev sahibi olduğu ikinci maçta, Trabzonspor Kayserispor'u ağırlayacak. Geçmiş istatistiklere göre, 39 maçta 21 galibiyet, 9 beraberlik alan ve 9 kez kaybeden Trabzonspor, kendi sahasındaki avantajı kullanarak galibiyet arayacak.

15. HAFTA: GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR

Deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek Fırtına, geçmişteki galibiyetlere dayanarak performansını artırmaya çalışacak. Bordo-mavili takım, Gaziantep ile oynadığı 39 maçta 30 galibiyet, 8 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

16. HAFTA: TRABZONSPOR-SAMSUNSPOR

Karadeniz devi, Papara Park'ta ağırlayacağı Samsunspor'a karşı üstünlüğünü sürdürmeye çalışacak. İki takım arasındaki bugüne kadar oynanan 63 maçta Trabzon'un 37 galibiyeti, 11 beraberliği ve 15 mağlubiyeti bulunuyor.

17. HAFTA: İSTANBULSPOR-TRABZONSPOR

Trabzonspor, İstanbul ile oynadığı 27 maçta 13 galibiyet elde ederken, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Ligde son sırada yer alan İstanbul temsilcisi bir türlü patlama yapamadı. Bu karşılaşmanın rahat kazanılması bekleniyor.

18. HAFTA: TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR

Devre arasına girerken oynanacak son maçta Fırtına, Başakşehir ile mücadele edecek. Daha önce oynadığı 34 maçta 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Fırtına, sezonun 2. yarısına güçlü giriş yapmayı hedefliyor.

DEPLASMANDA KAZANMA SIKINTISI

Milli aranın ardından Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Fırtına, rakibi karşısında dış saha performansı pek parlak değil. Sivasspor ile deplasmanda 18 kez karşı karşıya gelen Fırtına, 5 kez galip geldi, 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

RAKİPLERİN MAÇLARI ZORLU

G.Saray ve Fenerbahçe, aynı periyotta Avrupa mücadelelerine de çıkacak. Abdullah Avcı, her iki rakibinin yoğun fikstürde puan kaybetme ihtimalini yüksek görürken, özellikle Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisi, Galatasaray'ın ise Adana Demirspor'la çok zorlu maçları var.