Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Uğurcan Çakır'a İtalyadan talip var! Sezon sonunu bekliyorlar

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Uğurcan Çakır'a İtalyadan talip var! Sezon sonunu bekliyorlar

Trabzonspor'un deneyimli eldiveni Uğurcan Çakır'a İtalyan devi talip oldu! Yıldız kaleciye teklif yapmak için sezon sonunu bekliyorlar. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 16:55
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Uğurcan Çakır'a İtalyadan talip var! Sezon sonunu bekliyorlar

Trabzonspor'un ve milli takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'a İtalya'dan flaş bir talip çıktı.

Yıldız eldiven, Roma'nın radarına girdi.

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Calciomercato'dan derlediği habere göre; İtalyan devi Rui Patricio'dan sonra kaleci arayışına çıktı.

Haberin devamında ise, Roma'nın bu arayışı sonrasında Uğurcan'ı transfer listesine eklediği belirtildi.

Yıldız kaleci dışında İtalyan devi, Monza'dan Di Gregorio ve Lecce'den Falcone ile de ilgileniyor.

Milli kalecinin güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.

27 yaşındaki Uğurcan Çakır, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 12 maçta 14 gol yedi, 4 maçta ise kalesini gole kapattı.

DİĞER
Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu! Bakın nasıl bitecek: Bu kadarını kimse beklemiyordu…
Başkan Erdoğan Almanya'da! Gündem Gazze'deki soykırım
Galatsaray'dan TFF'ye Süper Kupa başvurusu!
Penaltı kuralı için flaş değişim başvurusu! İşte G.Saray ayrıntısı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'da Sivas mesaisi sürüyor
Avcı milli ara planını belirledi!
Zengezur Koridoru yapımı ne zaman başlayacak? Bakan tarih verdi
Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimde?
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (17 Kasım 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Euro 2024 Elemeleri'nde günün fikstürü! Euro 2024 Elemeleri'nde günün fikstürü! 16:46
Süper Lig'in eski yıldızı futbolu bıraktı Süper Lig'in eski yıldızı futbolu bıraktı 16:42
Beşiktaşlı futbolculardan Burak Yılmaz'a çarpıcı yanıt! Beşiktaşlı futbolculardan Burak Yılmaz'a çarpıcı yanıt! 16:40
Penaltı kuralı için flaş değişim başvurusu! İşte G.Saray ayrıntısı Penaltı kuralı için flaş değişim başvurusu! İşte G.Saray ayrıntısı 16:21
Galatsaray'dan TFF'ye Süper Kupa başvurusu! Galatsaray'dan TFF'ye Süper Kupa başvurusu! 16:13
Başkan Çebi'den flaş açıklama! Başkan Çebi'den flaş açıklama! 16:05
Daha Eski
VakıfBank set vermedi! VakıfBank set vermedi! 16:03
Ferrari pilotuna 10 sıralık ceza Ferrari pilotuna 10 sıralık ceza 16:00
Everton'a puan silme cezası! Everton'a puan silme cezası! 15:45
Beşiktaş'ın eski yıldızına ülkesinde flaş tepki! Beşiktaş'ın eski yıldızına ülkesinde flaş tepki! 15:21
Trabzonspor'da Sivas mesaisi sürüyor Trabzonspor'da Sivas mesaisi sürüyor 15:16
Hasan Arat Chelsea ile anlaştı Hasan Arat Chelsea ile anlaştı 14:54