TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Uğurcan Çakır'a İtalyadan talip var! Sezon sonunu bekliyorlar

Trabzonspor'un ve milli takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'a İtalya'dan flaş bir talip çıktı.

Yıldız eldiven, Roma'nın radarına girdi.

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Calciomercato'dan derlediği habere göre; İtalyan devi Rui Patricio'dan sonra kaleci arayışına çıktı.

Haberin devamında ise, Roma'nın bu arayışı sonrasında Uğurcan'ı transfer listesine eklediği belirtildi.

Yıldız kaleci dışında İtalyan devi, Monza'dan Di Gregorio ve Lecce'den Falcone ile de ilgileniyor.

Milli kalecinin güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.

27 yaşındaki Uğurcan Çakır, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 12 maçta 14 gol yedi, 4 maçta ise kalesini gole kapattı.