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Orsic Trabzon'a geliyor

Trabzonspor'un sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Mislav Orsic, sezon başındaki kamp çalışmaları sırasında çapraz bağlarının kopması nedeniyle ameliyat olmak zorunda kalmıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 06:50
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Orsic Trabzon'a geliyor

Uzun süredir ülkesinde tedavisi devam eden Hırvat oyuncu, yaklaşık 3.5 aylık sürenin ardından Trabzon'a gelecek. Kasım ayı sonlarına doğru Trabzon'da olması beklenen Orsic'in burada teknik ekiple tanışacağı ve geniş kapsamlı bir sağlık taramasından geçeceği belirtildi. Bu sağlık taramasının ardından kısa süre Trabzon'da kalması beklenen 30 yaşındaki oyuncu ardından ülkesine dönecek. Orsic, devre arası dönemine kadar çalışmalarına Hırvatistan'da devam edecek.

2018'E 3 KALDI

Geride kalan 11 haftada 5 asist yapan Abdülkadir Ömür, Süper Lig'de kendi rekoruna çok yaklaştı. 24 yaşındaki yıldız, 3 gol pası daha verirse 2018-2019 sezonunu yakalamış olacak. Abdülkadir o sezon Süper Lig'de 29 maçta 5 gol ve 8 asistle yıldızlaşmıştı.

GEÇİT VERMEDİ

Dört maçtır bileği bükülmeyen Trabzonspor'da Batista Mendy orta alandaki oyunuyla büyük katkı sağladı. Sezonun en başarılı transferlerinden olan Fransız oyuncu, rakiplere geçit vermedi. 8 top kapma, 4 uzaklaştırma ve 6 pas arasıyla orta sahadaki görevini eksiksiz olarak yerine getirdi.

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