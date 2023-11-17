Abdullah Avcı milli ara planını belirledi!

Trabzonspor'un Sivasspor maçı hazırlıkları 5 günlük iznin ardından başladı. Milli ara nedeniyle verilen izinde oyuncularından zihinsel olarak dinlenmelerini ve kendilerini ligin ilk yarısındaki kalan 7 maçlık sürece en iyi şekilde hazırlamalarını isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, kendisi ve ekibiyle de bu sürece hazırlık gerçekleştirdi. Özellikle bordo-mavili ekipte takım savunması anlamında yaşanan eksiklikleri giderme noktasında yoğun çalışmalar yapacak olan Abdullah Avcı'nın, bireysel olarak da oyunculara çeşitli dokunuşlar yapma düşüncesinde olduğu öğrenildi.

ALTYAPIYA FIRSAT OLACAK

Tecrübeli teknik adam, milli arada oyun planı üzerinde çok tekrar yapıp, hem takımın geçmişteki maçlardaki eksileri ve gelecek haftalardaki rakipleri üzerine detaylı analizleri oyuncularına aktaracak. Abdullah Avcı'nın takım savunması güçlendirme, hücum oyununu şekillendirme üzerine çok tekrar yapacağı aynı zamanda oyuncuların hırsını artırmak için de motivasyonu ön plana çıkarması bekleniyor. Ayrıca mili takıma giden oyuncuların çokluğu nedeniyle antrenmanlardaki eksikliğin alt yapıdan alınacak oyuncularla takviye edileceği ve buradaki isimlerin de kendisini Abdullah Avcı'ya gösterme şansı bulacağı belirtildi.

SİVAS'TA İLK PEŞİNDE

Abdullah Avcı yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, milli ara sonrasında Sivasspor'a konuk olacak. Bordo-mavililer, mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı mücadelede aynı zamanda bir ilki de başarmak istiyor. Son iki maçını kazanan Fırtına, Sivasspor'u da yenerse bu sezon ilk kez 3'te 3 yapmış olacak. Böylece Abdullah Avcı'nın sürekli bahsettiği 'kazanma alışkanlığı'nı elde etmiş olacak.

5 MAÇTA KAYBETMEDİ

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında Sivasspor'la 6. kez karşılaşacak. Daha önce kırmızı- beyazlı ekibe 5 defa rakip olan tecrübeli hoca, yenilgi yüzü görmedi. 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Avcı, 2022'de Süper Kupa'yı Sivasspor'u yenerek bordomavili ekibin müzesine getirmişti. Deneyimli çalıştırıcı kariyerinde ise Sivasspor'a karşı 26 maçta 9 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 8 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe maçında bordo-mavili ekipte ilk golünü atan Nicolas Pepe, ilk kez 90 dakika sahada kaldığı Konyaspor mücadelesinde de Onuachu'nun ilk golünün hazırlayıcısı olmuştu. Fildişi Sahilli oyuncu, milli arada da sıkı bir şekilde çalışacak. Milli takıma davet almayan Pepe'nin fiziksel olarak artık tamamen hazır olması bekleniyor. Sivasspor karşılaşmasında da hücumda gözler tecrübeli yıldızın üzerinde olacak.