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Vitor Hugo Trabzonspor'a mesaj gönderdi: Geri dönmek istiyorum!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğun mimarlarından olan ve geçtiğimiz yıl takımdan ayrılan Vitor Hugo yönetime mesaj gönderdi. Brezilyalı stoper, bordo-mavili kulüpte yeniden oynamak istediğini iletti. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Vitor Hugo Trabzonspor'a mesaj gönderdi: Geri dönmek istiyorum!

Yönetim, Abdullah Avcı'nın gelmesi sonrası 4 haftada 10 puan toplanması ve zirve ile farkın erimesi üzerine devre arası transfer operasyonuna başladı. Trabzonspor'da ikinci dönemini yaşayan başarılı teknik adam yine önceliği savunma güvenliğine verdi. Bjelica döneminde 1.37 olan (8 maçta 11 gol) maç başı gol yeme oranı şu anda 0.75'e (4 maçta 3 gol) inse de 60 yaşındaki hoca öncelikle stoper alınmasını istiyor. Gündeme gelen ilk isim Vitor Hugo.

HUGO: GEREKLİ FEDAKARLIĞI YAPACAĞIM

Hem ligi tanıması hem de Denswil ile uyumunu göz önünde bulunduran Avcı'nın bu transfere onay verdiği ve devre arasında eski öğrencisini istediği öğrenildi. Bu sezon Bahia kulübünde fazla forma şansı bulamayan Brezilyalı oyuncunun da bordo-mavililere haber göndererek, "Beni alın. Trabzonspor'da yeniden oynamak istiyorum. Her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Kulübüm Bahia ile olan sözleşmemi ben hallederim" dedi.

Bordo mavili forma altında 99 resmi maça çıkan Hugo, 9 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. 32 yaşındaki stoper, Trabzonspor'da 1 Süper Lig ve 2 Süper Kupa sevinci yaşamıştı. Hugo, Bahia'da 24 maçta oynadı ve 1 gol attı. 11 maçta kadroya alınmadı.

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