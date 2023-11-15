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Transfer rotası

Geldiği günden itibaren, “Futbolcu kalitesini yükseltmemiz gerekiyor” diyen Avcı, oyunu hızlandırabilecek ve top kullanma becerisi yüksek isimler istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Transfer rotası

Teknik direktör Abdullah Avcı, son Konyaspor maçı kazanılsa da sert açıklamalar yapmıştı. 60 yaşındaki hoca, ara transfer dönemi yaklaşırken kadroda bazı değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Avcı'nın ayrıca scout ekibiyle de takviyeler için bir değerlendirme toplantısı yaptığı öğrenildi. "Oyun ve oyuncu kalitesini yükseltmemiz gerek. Maç kazanıyoruz ancak zor kazanıyoruz" diyen başarılı taktisyen, oyunu hızlandırabilecek, rakibe baskı kurabilecek ve top kullanma becerisi yüksek isimleri talep etti. Avcı'nın orta sahada Hamsik tarzında bir oyuncu istemesi beklenirken, savunma bölgesini de güçlendireceği belirtildi.

2-3 YABANCIYA VEDA EDİLECEK

Takımda stoper ve orta saha takviyesi ön plana çıksa da takımdan ayrılma ihtimali bulunan oyunculara bağlı olarak bu sayının ve çeşitliliğin artması bekleniyor. Yabancı kontenjanında, sakatlıktan dönecek Mislav Orsic'in lisansını aktif edebilmek için boşluk açacak yönetimin ayrıca en az 2 veya 3 yabancı ile de yollarını ayırabileceği belirtildi.

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