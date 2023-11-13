Haberler Trabzonspor Tek başına 12 puan aldı

Tek başına 12 puan aldı

Onuachu'nun gol attığı 5 maçta Trabzonspor, 12 puan kazandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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Tek başına 12 puan aldı

Onuachu'nun gol attığı 5 maçta Trabzonspor, 12 puan kazandı. Bordo-mavili takım, Nijeryalı forvetin gol attığı maçlarda sahasında Beşiktaş'ı 3-0, Pendikspor ve Konyaspor'u 2-1, İstanbul'da Fenerbahçe'yi 3-2 yendi. Karadeniz devinin ligde 22 puanı bulunuyor.

Kulüp Olağan Genel Kurul toplantısı tarihini açıkladı. İlk toplantı 25 Kasım Cumartesi gerçekleşecek. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci oturum 3 Aralık Pazar günü olacak. Bu tarihte çoğunluk aranmayacak.

DOĞAN'IN KEYFİ YERİNDE

Avcı'dan sonra iyi sonuçlar alınınca yönetimin keyfi de yerine geldi. Özellikle Başkan Ertuğrul Doğan, maç çıkışlarında taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Doğan, taraftarları kırmayıp bol bol fotoğraf çektiriyor ve sohbet ediyor.

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