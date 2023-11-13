İstikrar yakalandı

Fırtına takımdan ayrılan Bjelica'nın 18 maçlık döneminde hiç art arda 4 maçtan puanla ayrılma başarısı gösteremedi. Karadeniz devi, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Hırvat hoca yönetiminde 16 lig maçında 8 galibiyet, 8 mağlubiyet yaşadı. Bjelica ile sadece bir kez 3 maç üst üste kazanarak 9 puan elde eden Fırtına, Abdullah Avcı ile 4 maç art arda puan çıkararak istikrar yakaladı

Trabzonspor teknik direktör Abdullah Avcı ile kalesinde güven verdi. Bordo-mavililer, Bjelica yönetiminde 8 maçta 11 gol kalesinde görürken, maç başına 1.37 gol yedi. Karadeniz devi, Avcı ile 4 maçta sadece 3 gol yerken, maç başına 0.75 gole düştü.

KENDİNİ SOLLADI

Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'da ilk döneminden daha iyi bir başlangıç yaptı. 2020-2021 sezonun 9. haftasında göreve gelen Avcı ile bordo-mavililer, ilk 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ile 8 puan toplamıştı. Avcı ile ikinci döneminde 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz devi, 10 puan elde ederek ilk dönemini geride bırakmayı başardı.

22 PUANA ULAŞTI

İlk 8 haftada Nenad Bjelica ile 4 galibiyet ve 4 beraberlik alan Trabzonspor, Abdullah Avcı geldikten sonra çıktığı 4 maçta 10 puanı hanesine yazdırdı. Şampiyon hoca, 9. hafta başlarken 7. sırada olan bordo-mavili takımı milli araya 22 puanla taşıdı.