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TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da fikstür rahatlığı! Devre arasına kadar...

Nenad Bjelica'dan sonra takımın başına Abdulah Avcı'yı getiren Trabzonspor'da moraller yerinde. Süper Lig'in 11. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup eden bordo-mavililer, ligin 12. haftasında da evinde Konyaspor engelini 2-1'le aşmıştı. Tecrübeli teknik adam önderliğinde 4 maçta 10 puanı cebine koyan Fırtına, gözünü zirveye dikti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da fikstür rahatlığı! Devre arasına kadar...

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yakalanan çıkış umutları artırdı. Avcı sonrası 4 büyük kulüp arasında hiç yenilmeyen tek takım olan Trabzonspor, zirve ile puan farkını eritti. Bordo-mavili taraftarlar da yakalanan bu çıkışın devre arasına kadar devam etmesi ve ara döneme Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı içerisinde girmesini istiyor. Bu konuda birçok paylaşım yapan taraftarlar, "4 hafta önce 4'üncülük iyi diyorduk, şimdi puan hesabı yapıyoruz", "Yeniden bu heyecanı yaşamayı özlemişiz", "Zirvenin rengini biz belirleriz" gibi ifadeler kullanıyor.

12 haftalık periyotta derbilerini oynayan Trabzonspor'u lige dönüşte daha rahat bir fikstür bekliyor. Fırtına 27 Kasım'da Sivas'la deplasmanda karşılaşacak, ardından evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Sonrasında sırasıyla Gaziantep FK (D), Samsunspor ve İstanbulspor (D) maçları var.

11 İSME MİLLİ DAVET

Fırtına'da 11 oyuncu milli davet aldı. Uğurcan Çakır, Berat Özdemir, Eren Elmalı ve Abdülkadir Ömür, ayyıldızlı kafileye çağrıldı. Denswil Surinam, Kourbelis, Bakasetas ve Fountans Yunanistan, Bardhi Kuzey Makedonya, Trezeguet Mısır Milli Takımı'na gidecek. 20 yaşındaki Bakic, Karadağ U21 Milli Takımı'ndan davet alırken; Mehmet Can Aydın ise Ümit Milli Takımımızın kadrosundan çıkarıldı.

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