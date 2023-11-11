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Spor yazarları Trabzonspor - Tümosan Konyaspor maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Trabzonspor - Tümosan Konyaspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 09:05
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Spor yazarları Trabzonspor - Tümosan Konyaspor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL – ONUACHUOVIC!

Trabzonspor, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı aldığı galibiyetin verdiği moralle, kongreye giden, ligde alt sıralarda bulunan, iyi top oynamayan Konya önünde maçın tabii ki favorisiydi. İlk 45 dakika Trabzonspor yüzde elli hücumlarını, kendi sol koridorundan düzenlemesi çok enteresan, hem sol bek Larsen sağ ayaklı, hem de önünde Visca... Orta sahada iki tane 6 numara Mendy ve Berat'la üç aşağı beş yukarı aynı profilde oynamak doğru değil. Burada tek altı numara tercih edilmesi gerekir. Fenerbahçe karşısında alınan galibiyette topu rakibe bırakarak, yüksek Onuachu'ya atılan toplarla bir oyun tercih etmişti Abdullah Avcı ama Konyaspor topu Trabzonspor'a bırakınca, ne pas dizisini doğru yapabildi ne bir hücum kombinasyonu.

Spor yazarları Trabzonspor - Tümosan Konyaspor maçını değerlendirdi

Bordo-mavililer, organize edilmiş planlı, yerleşik set hücumuna yönlendiren Konyaspor savunmasına karşı, maçın hiçbir bölümünde doğru atak yapamadığı gibi oyunu genişletemedi, ikili ve üçlü oyunlar ortaya çıkmadığı gibi pozisyon üretmekte çok zorlandı. Bir de buna pres anlayışı iyi olmayınca rakip yarı alanda atak sürekliliği ve devamlılığı yeteri kadar olmadığından daha fazla geriye koşan takım çıktı ortaya. Tabii burada en önemli noktalardan biri de Fenerbahçe maçının verdiği rehavetle sahaya çıkan oyuncuların, temposuzlukları, vardı. Buna rağmen gecenin yıldızı Onuachu "İBRAHİMOVİCVARİ" attığı 2. golüyle geceye damgasını vurduğu gibi takımının da hayati bir üç puan almasını sağladı.

Spor yazarları Trabzonspor - Tümosan Konyaspor maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – ABRA KADABRA

Fenerbahçe derbisini sanki başka bir takım oynamış da kazanmış gibi bir görüntüsü vardı Trabzonspor'un ilk yarıda...

Kadıköy'de harika maç çıkaran o takımın yerinde yeller esiyor gibiydi.

İlk bölümde son derece yavaş oynayan, art arda üç pas bile yapamayan bir Trabzonspor vardı sahada.

Neden bu kadar istikrarsız bir görüntüsü var Trabzonspor'un inanılır gibi değildi.

Spor yazarları Trabzonspor - Tümosan Konyaspor maçını değerlendirdi

Bordo-mavili takımın bu halini gören Konyaspor, 30 ile 40. dakikalar arasında Trabzonspor kalesinde büyük baskı kurdu.

Calvo, 1 metreden topu kale yerine üst direğe nişanladı.

Cicaldau, Uğurcan'ı geçemezken, Soner Dikmen, sert bir şutla rakip kaleyi yokladı.

Trabzonspor ise en net fırsatı 45'te Visca ile yakaladı. Onun şutunu da da Yasir Subaşı çizgiden çıkardı. Konyaspor'da Moreno müthiş bir futbol ortaya koydu.

Spor yazarları Trabzonspor - Tümosan Konyaspor maçını değerlendirdi

Maçın ilk yarısını izlerken, 'oyun Bakasetas'ı çağırıyor' dedim içimden.

Abdullah Avcı da ilk 45'te çok top kaptıran ve etkisiz kalan Berat'ı çıkarıp, Baka ile ikinci yarıya başladı. İkinci yarının başında Onuachu karşı karşıya pozisyonda Bernardoni'ye takıldı.

Pepe daha fazla sorumluluk almaya başladı. İlk bölümde sıkıcı bir futbol oynayan Trabzonspor, ritimli bir futbol oynamaya başladı.

Ve bu baskılı oyun, Trabzonspor'a golü getirdi. Onuachu harika bir plase ile Papara Park'ı bayram yerine çevirdi.

Spor yazarları Trabzonspor - Tümosan Konyaspor maçını değerlendirdi

İlk yarıya boşa geçiren Trabzonspor, ikinci yarıda Fırtına gibi esmeye başladı.

Konyaspor da oyundan hiç kopmadı.

Yine çok net pozisyonlar yakaladı konuk ekip... Trezeguet de oyuna girdikten sonra daha fazla rakip kaleye giden, hızlı futbol oynayan bir Trabzonspor vardı sahada.

Tam işler yolunda giderken, Mehmet Can'ın kaptırdığı bir top, çok pahalıya mal oldu ve Konyaspor, Prip ile skoru eşitledi. Konyasporlu oyuncular, sanki bir final maçına çıkmışlar da sonunda kupa alacaklarmış gibi yürekli bir oyun ortaya koydular.

Spor yazarları Trabzonspor - Tümosan Konyaspor maçını değerlendirdi

Helal olsun Hakan Keleş'in öğrencilerine... Ancak maçın en iyisi Onuachu bir kez daha sahneye çıkarak yüzyılın golünü atarak 3 puanı getirdi.

Enis Destan'ın pasında, ceza alanı içinde Onuachu, sıçrayarak ayağının arkasıyla topu filelere yolladı ve tam bir İbrahimoviç golü atarak gözlerimizin pasını sildi.

Hatta İbrahimoviç'in golü desek de onun kariyerinde olmayan güzellikle bir gol izletti bize Onuachu.

Yüzyılda bir görülen bir golle galibiyetin mimarı oldu. Nijeryalı futbolcu dün Konya karşısında masal kahramanı gibiydi.

Sihirli dokunuşları ile masalları gerçeğe dönüştürdü.

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