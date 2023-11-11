Spor yazarları Trabzonspor - Tümosan Konyaspor maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – ABRA KADABRA

Fenerbahçe derbisini sanki başka bir takım oynamış da kazanmış gibi bir görüntüsü vardı Trabzonspor'un ilk yarıda...

Kadıköy'de harika maç çıkaran o takımın yerinde yeller esiyor gibiydi.

İlk bölümde son derece yavaş oynayan, art arda üç pas bile yapamayan bir Trabzonspor vardı sahada.

Neden bu kadar istikrarsız bir görüntüsü var Trabzonspor'un inanılır gibi değildi.