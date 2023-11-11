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İlk 20'de geçilmiyor
Karadeniz devi bu sezon oynadığı maçların ilk 20 dakikasında rakiplerine hiç geçit vermedi. Fırtına, ligde 12 maçta toplam 14 gol yedi. Bu gollerin tamamı 20 dakikalık ilk bölümün ardından geldi. Trabzonspor en erken golünü Çaykur Rizespor maçında 21. dakikada yedi. Galatasaray derbisinin 23. dakikasında bordo mavili takımın ağları sarsıldı.
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