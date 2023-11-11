Haberler Trabzonspor İlk 20'de geçilmiyor

İlk 20'de geçilmiyor

Karadeniz devi bu sezon oynadığı maçların ilk 20 dakikasında rakiplerine hiç geçit vermedi. Fırtına, ligde 12 maçta toplam 14 gol yedi. Bu gollerin tamamı 20 dakikalık ilk bölümün ardından geldi. Trabzonspor en erken golünü Çaykur Rizespor maçında 21. dakikada yedi. Galatasaray derbisinin 23. dakikasında bordo mavili takımın ağları sarsıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İlk 20'de geçilmiyor
Karadeniz devi bu sezon oynadığı maçların ilk 20 dakikasında rakiplerine hiç geçit vermedi. Fırtına, ligde 12 maçta toplam 14 gol yedi. Bu gollerin tamamı 20 dakikalık ilk bölümün ardından geldi. Trabzonspor en erken golünü Çaykur Rizespor maçında 21. dakikada yedi. Galatasaray derbisinin 23. dakikasında bordo mavili takımın ağları sarsıldı.
DİĞER
Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ı, Avanak Apti'nin Barut Osman'ı... Usta oyuncunun oğlu da ünlü! Babasına benzerliği dikkat çekiyor...
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor!
G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak
Beşiktaş'tan F.Bahçe'yi kızdıracak hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor evinde kazandı!
Avcı: Okul bahçesinde oynamıyoruz!
tv 8 canlı yayın - tv8 canlı izle (HD)
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri
A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı yayın, frekans bilgileri 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avcı: Okul bahçesinde oynamıyoruz! Avcı: Okul bahçesinde oynamıyoruz! 00:14
Onuachu'dan Ibrahimovic golü! Onuachu'dan Ibrahimovic golü! 00:14
Trabzonspor evinde kazandı! Trabzonspor evinde kazandı! 00:14
G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak 00:14
Antalyaspor farklı kazandı! Antalyaspor farklı kazandı! 00:13
F.Bahçe'ye Fred müjdesi! F.Bahçe'ye Fred müjdesi! 00:13
Daha Eski
Çalımbay açıkladı! Görevde ne kadar kalacak? Çalımbay açıkladı! Görevde ne kadar kalacak? 00:13
Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı! Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı! 00:13
Beşiktaş'tan F.Bahçe'yi kızdıracak hamle! Beşiktaş'tan F.Bahçe'yi kızdıracak hamle! 00:13
A Milli Takım'ımızın aday kadrosu açıklandı! A Milli Takım'ımızın aday kadrosu açıklandı! 00:13
Büyük şanssızlık! Arda Güler sakatlandı Büyük şanssızlık! Arda Güler sakatlandı 00:13
Kartal'dan Adana'da sürpriz tercih! Kartal'dan Adana'da sürpriz tercih! 00:13