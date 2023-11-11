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Fikstür avantajı

Fırtına artık avantajlı bir fikstüre sahip. Bordo-mavililer, 12 haftalık süreçte tüm büyük maçlarını oynadı. Derbilerde Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı yıkan Trabzonspor, ligin 2. haftasında G.Saray'a 2-0 kaybetti. Konyaspor'u yenen Karadeniz devi milli ara sonrası Sivas (D), Kayseri, Gaziantep FK (D), Samsun, İstanbul (D) ve Başakşehir ile karşılaşacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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Fikstür avantajı
Fırtına artık avantajlı bir fikstüre sahip. Bordo-mavililer, 12 haftalık süreçte tüm büyük maçlarını oynadı. Derbilerde Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı yıkan Trabzonspor, ligin 2. haftasında G.Saray'a 2-0 kaybetti. Konyaspor'u yenen Karadeniz devi milli ara sonrası Sivas (D), Kayseri, Gaziantep FK (D), Samsun, İstanbul (D) ve Başakşehir ile karşılaşacak.
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