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Eren yok Larsen var
Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta 3-2 kazandığı Fenerbahçe derbisi 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı. Abdullah Avcı, kadronun büyük bölümünü bozmazken zorunlu olarak bir oyuncu değişikliğine gitti. Tecrübeli hoca, kart cezalısı olan Eren Elmalı'nın yerine Larsen'i ilk 11'de görevlendirdi.
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