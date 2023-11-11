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Eren yok Larsen var

Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta 3-2 kazandığı Fenerbahçe derbisi 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı. Abdullah Avcı, kadronun büyük bölümünü bozmazken zorunlu olarak bir oyuncu değişikliğine gitti. Tecrübeli hoca, kart cezalısı olan Eren Elmalı'nın yerine Larsen'i ilk 11'de görevlendirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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Eren yok Larsen var
Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta 3-2 kazandığı Fenerbahçe derbisi 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı. Abdullah Avcı, kadronun büyük bölümünü bozmazken zorunlu olarak bir oyuncu değişikliğine gitti. Tecrübeli hoca, kart cezalısı olan Eren Elmalı'nın yerine Larsen'i ilk 11'de görevlendirdi.
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