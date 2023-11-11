Bu Fırtına yıkıp geçiyor

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk maçında Alanyaspor'u 1-0 yenen, ardından İstanbul'da Karagümrük ile 0-0 berabere kalan, Fenerbahçe'yi ise Kadıköy'de 26 yıl sonra mağlup eden bordomavililer dün de Konyaspor'a şans tanımadı: 2-1. Papara Park'ta taraftarı önünde özellikle ikinci devrede iyi oynayan Karadeniz devi, 8. maçında 6. golünü atan Onuachu'nun 2 süper golü ile galibiyete uzandı ve yükselişini devam ettirdi.

TRABZONSPOR BİR İLKİ BAŞARDI

Özellikle Onuachu'nun 2. golü yılın en güzel golüne aday. Nijeryalı yıldız, Enis'in ortasına topuğuyla ters vuruş yaparak gözlerimizin pasını sildi. Fırtına bu galibiyetle bu sezon bir ilki gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın ikinci dönemde göreve gelmesinin ardından ilk 3 maçından 7 puanla ayrılmıştı. Karadeniz devi, Konyaspor'u da mağlup ederek bu yıl art arda ilk kez 4 maçtan puanla ayrılma başarısı gösterdi.