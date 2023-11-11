Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı ile 3. galibiyet

Abdullah Avcı ile 3. galibiyet

Abdullah Abdullah Avcı'nın geri dönmesinin ardından ligdeki 4. maçına çıkan Trabzonspor, 3. galibiyetini aldı. Bu sonucun ardından bordo mavili takım 22 puana ulaştı ve 3. sıraya yükseldi. Konyaspor ise 10 puanda kaldı. Trabzonspor, milli aradan sonra Sivasspor deplasmanına gidecek. Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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Abdullah Avcı ile 3. galibiyet
Abdullah Abdullah Avcı'nın geri dönmesinin ardından ligdeki 4. maçına çıkan Trabzonspor, 3. galibiyetini aldı. Bu sonucun ardından bordo mavili takım 22 puana ulaştı ve 3. sıraya yükseldi. Konyaspor ise 10 puanda kaldı. Trabzonspor, milli aradan sonra Sivasspor deplasmanına gidecek. Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
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