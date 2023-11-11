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Abdullah Avcı ile 3. galibiyet
Abdullah Abdullah Avcı'nın geri dönmesinin ardından ligdeki 4. maçına çıkan Trabzonspor, 3. galibiyetini aldı. Bu sonucun ardından bordo mavili takım 22 puana ulaştı ve 3. sıraya yükseldi. Konyaspor ise 10 puanda kaldı. Trabzonspor, milli aradan sonra Sivasspor deplasmanına gidecek. Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
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