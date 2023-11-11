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Abdullah Avcı ‘Destan’ yazdı

82'de Baniya ile Enis Destan'ı değiştirdi. 3 dakika sonra Enis, Onuachu'ya asist yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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Abdullah Avcı ‘Destan’ yazdı

Karadeniz ekibinin Konyaspor'u mağlup ettiği maça saha içinde Paul Onuachu kenarda Abdullah Avcı damga vurdu. Usta çalıştırıcı skor beraberliğe geldikten sonra bilgisini ve cesaretini konuşturdu. 82'de stoper Rayyan Baniya'yı kenara çekip yerine forvet Enis Destan'ı sahaya sürdü. 85'te Enis savunma arkasına harika bir koşu yaptı. Pozisyonun devamında Paul Onuachu'ya asist yaptı. Böylece Avcı'nın hamlesi kısa sürede meyvesini verdi. Trabzonspor öne geçtikten sonra bu defa Mehmet Can Aydın'ı kenara çekerek rakibin uzun oynayacağını düşündüğü için Benkovic'i sahaya sürdü.

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