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TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan Trabzonspor - Konyaspor maçı ile devam ediyor. 12. hafta müsabakasında Trabzonspor, Papara Park Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk edecek. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Fenerbahçe galibiyeti ardından Konyaspor'u da devirerek 2'de 2 yapmak istiyor. Hakan Keleş yönetimindeki Konyaspor ise zorlu deplasmandan mutlak galibiyet ile ayrılmayı hedefliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 10:17 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 10:30
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TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Trabzonspor - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Konyaspor maçı 10 Kasım Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Abdullah Avcı ile birlikte çıkışa geçen Trabzonspor'da Fenerbahçe maçında gördüğü kart ile cezalı duruma düşen Eren Elmalı ve sakatlıkları devam eden Orsic ile Umut Bozok maçta süre alamayacak. 👉TRABZONSPOR HABERLERİ

KONYASPOR ÇIKIŞ ARIYOR

Bu sezon beklentilerin altında bir performans ile başlangıç yapan Konyaspor, teknik direktör Hakan Keleş ile çıkış arıyor. Konyaspor, Trabzonspor'u yenerek 3 puanı almak ve seri başlatmak istiyor. Konyaspor'da golcü oyuncu Muhammet Demir zorlu maçta forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇ HAKEMİ BELLİ OLDU

Trabzonspor-Konyaspor maçında Cihan Aydın düdük çakacak. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri Serkan Ok ve Volkan Ahmet Narinç olacak.

Tugay Kaan Numanoğlu ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

📈 TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU 📈

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Larsen Berat, Mendy, Abdülkadir, Visca, Pepe, Onuachu

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Calvo, Adil, Yasir, Soner, Oğulcan, Muric, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi

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