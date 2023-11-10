TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı: Taraftarlarımızdan biraz sabır istiyorum

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk edecek.

Bu kritik mücadele öncesi bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Bugün özel bir gün. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.

Geçtiğimiz maçın dosyasını kapattık. Önümüze bakıyoruz. Çok çalışmamız ve kalitemizi yükseltmemiz gerekiyor. Bugün bizi zor bir müsabaka bekliyor. Kolay olmayacak. Karşımızda sağlam duran bir takım var. Ama biz de hazırız.

Biraz sabır istiyorum. Trabzonspor'un nasıl bir oyun istediğini biliyorum. Daha hızlı, sert ve baskılı. Kazanmayı sürdürmeliyiz. Taraftarımızdan sonuna kadar destek bekliyoruz.