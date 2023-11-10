Fırtına'da seri zamanı

Trendyol Süper Lig'de Abdullah Avcı'yla çıkışa geçen Trabzonspor, bu akşam sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak. Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek Kadıköy'deki 26 yıllık özlemine son veren bordo-mavililer, Konyaspor karşısına da 3 puan için çıkacak. Milli araya moralli girmek isteyen Fırtına'da kart cezalısı Eren bu maçta görev alamayacak. Sakatlığı devam eden Orsic ile Umut'un yanı sıra hazır olmayan Hüseyin ve Fernandez'in de maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

GEÇEN YIL DA CİHAN AYDIN YÖNETTİ

Trabzonspor-Konyaspor mücadelesinde Süper Lig kariyerinde 14 maçı bulunan Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın, Fırtına'nın geçen yıl da Konyaspor'la oynadığı maçı yönetmiş ve bordo-mavililer deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Larsen Berat, Mendy, Abdülkadir, Visca, Pepe, Onuachu

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Calvo, Adil, Yasir, Soner, Oğulcan, Muric, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi