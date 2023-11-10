Avcı: Plana sadık kalın

Teknik direktör Abdullah Avcı, Konyaspor maçı öncesi oyuncularına gerekli uyarıları yaptı. Fenerbahçe maçında olduğu gibi bu mücadelenin analizlerini de en iyi şekilde yapan tecrübeli hocanın, "Oyun disiplininden asla kopmayın. Fenerbahçe maçındaki gibi plana sadık kalırsak istediğimizi kuşkusuz alırız. Kazanma alışkanlığı bizi önemli noktaya getirir. Taraftarlara güzel bir akşam yaşatalım" dediği öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta F.Bahçe karşısında nefis bir gol atan Pepe, Konyaspor maçı için de oldukça iddialı... İlk 11'de çıkacak Fildişi Sahilli oyuncu, takıma golleriyle katkı sağlamak istediğini söyledi. Pepe, "F.Bahçe maçı benim için harikaydı. Konyaspor karşısında taraftarımız önünde gol atmak istiyorum. Umarım bu maçtan da 3 puanla ayrılız" dedi.

İLK 11'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşısında kazanan 11'i Konyaspor maçında tek isim dışında koruyacak. Tecrübeli hoca, sarı kart cezalısı Eren Elmalı haricindeki 10 ismi değiştirmeyecek. Avcı, Eren'in yerine ise sol bekte Stryger Larsen'e formayı teslim edecek.

MİNİK YUSUF TRABZON'DA

Bursa'da üzerindeki Trabzonspor formasıyla kaldırımda otururken biber gazlı saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi Yusuf Emir Bolat, gönül verdiği takımın maçını izlemek için Trabzon'a geldi. Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Bolat, heyecanını "İlk kez tribünde olacağım. Uğurcan Çakır ve Bakasetas'la tanışmak istiyorum" ifadeleriyle paylaştı.