Bastista Mendy zirvede! En iyi 11'e seçildi

Trabzonspor'a sezon başında transfer olan Batista Mendy, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

23 yaşındaki orta sahanın başarılı futbolu ülkesi Fransa'da da takdir gördü.

Mendy, Fransa'da ülke dışında forma giyen futbolculardan oluşan ilk 11'e seçildi.

Batista Mendy, Fenerbahçe karşısındaki etkili oyunuyla galibiyette pay sahibi oldu.

Fransız futbolcu, 3 top kapma girişiminin üçünde de başarılı olurken girdiği 9 iki mücadelenin altısını kazandı. Mendy ayrıca zorlu maçta 1 topu uzaklaştırırken, 4 de pas arası yaptı.

Başarılı ön libero, bu sezon bordo-mavili forma altında 6 resmi maçta forma giydi. Pendikspor ile oynanan mücadele çift sarı karttan, kırmızı kart gören Mendy, agresif yapısı ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla ön plana çıktı.

Milli takım tercihini Fransa'dan yana kullanacağını daha önce dile getiren bordo-mavili oyuncu için Trabzonspor sezon başında Fransız ekibi Angers'a 4.4 milyon euro ödemişti.