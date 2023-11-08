Haberler Trabzonspor Hakemleri yakından izliyoruz

Hakemleri yakından izliyoruz

Başkan Ertuğrul Doğan: Fenerbahçe maçında bir tiyatro seyrettik. Trabzonspor olarak; bu müsabakanın hakemleri ile ilgili verilecek kararları çok yakından takip ediyoruz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Hakemleri yakından izliyoruz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo mavili taraftarları, bu hafta sahalarında Konyaspor ile oynayacakları maça davet etti. Doğan, "Geçtiğimiz hafta oynadığımız Fenerbahçe maçında hepimizin gözleri önünde bir tiyatro seyrettik. Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak; bu müsabakanın hakemleriyle ilgili verilecek kararları yakından takip ettiğimizi belirtmek istiyorum. Biz; camiamızın birlik ve beraberlik içinde olduğunda nelerin üstesinden geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu inançla; önümüzdeki süreci kazanacağımız yeni zaferlerle birlikte çok daha güçlü tamamlayacağız" ifadelerini kullandı

"BÜYÜK ZAFERLER; BÜYÜK HAYALLERLE GELİR"

Taraftarlara çağrıda bulunan Başkan Doğan, "Cuma günü oynayacağımız Konyaspor maçında; dolu tribünler önünde Büyük Trabzonspor Taraftarının gücünü hep birlikte yeniden hissettireceğiz. Konyaspor maçında hocamızın dediği gibi; birlikte hücum, birlikte savunma yapacak, futbolcularımıza tam anlamıyla destek olacak ve zaferin yolunu açacağız. Taraftarlarımızı; Papara Park'a bekliyoruz. Büyük zaferler; büyük hayallerin ve kararlılığın sonucudur" dedi.

KONYA MAÇINA YOĞUN İLGİ VAR

Bordo-mavili taraftarlar, Fenerbahçe zaferinin ardından iç saha karşılaşmasının biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Papara Park'ta kritik karşılaşmada en az 35 bin taraftarın olması beklenirken, bilet fiyatları şu şekilde; VIP Platinum B: 1.500 TL, VIP Platinum A/C: 1.125, VIP Gold: 750, VIP Silver: 600, Batı: 375, Doğu Üst: 300, Fırtına: 225, Güney-Kuzey Kale Arkası: 150 TL.

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