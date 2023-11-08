Haberler Trabzonspor "Dik oynayacağız"

"Dik oynayacağız"

Teknik direktör Abdullah Avcı, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde süren Konyaspor maçı hazırlıkları sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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"Dik oynayacağız"

Teknik direktör Abdullah Avcı, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde süren Konyaspor maçı hazırlıkları sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Her şeyin hem Trabzon'da hem takımda çok iyi, güzel gittiğini belirten Avcı, "Bugün, geçen haftanın son toplantısını yaptık. Fenerbahçe dosyasını kapattık. Geçen haftayı kapattık, geri bildirimini yaptık. Konsantrasyonumuzla Konyaspor maçına odaklandık. Bu süreçte yakaladığımız enerjiyi Konyaspor karşılaşmasına yansıtmak bütün isteğimiz, arzumuz. Bunu yansıtabilmek için bütün motivasyonumuz cuma günü taraftarlarımızın stadyumu tam doldurması" ifadesini kullandı.

KONYASPOR MAÇINA DAVET

Taraftarları Konyaspor maçına davet eden Abdullah Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlar olduğu sürece hep çok daha iyisini yapıyoruz. Geçen hafta yoktular ama her yerde bizimle beraber olduklarının enerjisini hissedebiliyorduk. Milli takım arasına girerken bugün artık fiilen içinde, bizimle olmalarını ve canlı şekilde enerjilerini verebilmelerini istiyoruz. Bütün arzumuz bu ivmeyi daha iyiye çekmektir. Güzel bir cuma akşamı yine hep beraber, taraftarımızla beraber daha iyi oyun, daha iyi bir mücadele Trabzonspor'a yakışır. Baskılı oynayan, sayısal olarak rakipten daha fazla her yerde bulunan bir takım olmak istiyoruz."

FİKSTÜR AVANTAJI

Karadeniz devi, fikstür konusunda avantajlı bir periyoda giriyor. Bordo-mavililer, 11 haftalık süreçte tüm büyük maçlarını oynadı. Derbilerde Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı mağlup eden Trabzonspor, ligin ikinci haftasında ise Galatasaray'a 2-0 mağlup olmuştu. Konyaspor maçının ardından milli araya girilecek. Sonrasında ise sırasıyla Sivasspor (D), Kayserispor, Gaziantep FK (D), Samsunspor, İstanbulspor (D) ve Başakşehir mücadeleleri var.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe galibiyetinin hikaye videosunu paylaştı. "En büyük silahımız; oyun aklımız ve cesaretimiz" adıyla paylaşılan videoda Abdullah Avcı'nın oyunculara neler yapması gerektiği ve bire bir analizler yer alıyor. Avcı'nın videoda, "Rakibimiz Fenerbahçe. Onların ilk ciddi sınavı. Onlar daha sıkıntılılar. Onların kaygıları ve korkuları var sizinle alakalı. Bizim için ise bir fırsat haftası. Bizim bugün en büyük silahımız oyun aklımız. Bugün en büyük silahımız oyun cesaretimiz" dediği duyuluyor.

KAZIM KOYUNCU'YU ANDI

Avcı merhum sanatçı Kazım Koyuncu'nun bugün doğum günü olduğunu dile getirerek, "Tanışmak kısmet olmadı ama şarkıları hep Trabzon, Trabzonspor için önemli. Ben hep dinledim, Trabzon'a veda ederken de onun şarkısıyla veda etmiştim. Nur içinde yatsın, onu da bugün hatırlamış olalım" ifadelerini kullandı.

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