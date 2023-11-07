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Visca'ya özel tebrik

Avcı Fenerbahçe derbisinde ortaya koyduğu futbol nedeniyle Visca'yı özellikle tebrik etti. Bardhi, Fountas ve Trezeguet gibi sol kanat oyuncuları olmasına rağmen sağ kanatta Pepe'ye görev verip Visca'yı sol kanada çeken Avcı, deneyimli yıldızın performansından memnun kaldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 06:50
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Visca'ya özel tebrik

Avcı Fenerbahçe derbisinde ortaya koyduğu futbol nedeniyle Visca'yı özellikle tebrik etti. Bardhi, Fountas ve Trezeguet gibi sol kanat oyuncuları olmasına rağmen sağ kanatta Pepe'ye görev verip Visca'yı sol kanada çeken Avcı, deneyimli yıldızın performansından memnun kaldı. Sol kanattan yaptığı orta ile Onuachu'ya harika bir asist yapan Visca, takımını ateşleyen isim olmuştu.

İLK 20 DAKİKA GEÇİT YOK

Karadeniz devi bu sezon oynadığı tüm karşılaşmaların ilk 20 dakikasında rakiplerine geçit vermedi. Fırtına, ligde 11 maçta 13 gol yedi. Bu gollerin tamamı 20 dakikalık ilk bölümün ardından geldi. Trabzonspor en erken golünü Çaykur Rizespor maçında 21. dakikada yedi. Galatasaray derbisinin 23. dakikasında bordo mavililerin ağları sarsıldı. 11 maçın 4'ünde kalesini kapatan Trabzonspor, 13 golün 5'ini ilk yarıda, 8'ini ise ikinci devrede yedi.

Fenerbahçe derbisinde kart cezalısı olan Eren Elmalı, Konya maçında yok. Avcı'nın Eren'in yokluğunda cuma günü sol bekte Larsen'i görevlendirmesi bekleniyor. Başarılı taktisyen, derbide de Eren'i 80. dakikada sakatlanması nedeniyle kenara alıp Larsen'i sol bekte görevlendirmişti. Asıl mevkii sağ bek olan Larsen, bu sezon görev aldığı 9 maçın 4'ünde sol bekte oynadı.

MEHMET'E BÜYÜK MORAL

Fenerbahçe derbisinde iki penaltı yaptıran Mehmet Can Aydın'a camia kol kanat gerdi. Abdullah Avcı ve ekibinin yanı sıra takım arkadaşları 21 yaşındaki sağ beke destek oldu. Ayrıca Trabzon'daki karşılamada takım arkadaşlarının kararı ile Aydın taraftara üçlü çektirdi

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