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Berat milli takıma göz kırpıyor

Abdullah Avcı’nın transfer ettirdiği ilk Trabzonspor döneminde A Milli Takım’a seçilen Berat, yine ay yıldızlı formaya göz kırpmaya başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 06:50
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Berat milli takıma göz kırpıyor

Sezon başında kiralanan Berat Özdemir, 11. haftanın en çok konuşulan ismi oldu. Fener derbisinde bir gol atan ve başarılı bir performans ortaya koyan 25 yaşındaki ön libero, A Milli Takım'a göz kırptı. Dev maçı tribünden izleyen milli takım teknik direktörü Montella'nın önemli notlar aldığı öğrenildi. Montella'nın A Milli Takımımızın, Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'ndaki son maçında 21 Kasım 2023 Salı günü deplasmanda Galler ile oynayacağı maçın aday kadrosuna Berat'ı alması bekleniyor.

BERAT-MENDY YER DEĞİŞTİRDİ

ABDULLAH Avcı, Fenerbahçe derbisinde, daha önce defansın önünde oynayan Mendy'yi 8 numaraya çekerek, Berat'ı savunmanın önüne yerleştirmişti. İki oyuncunun performansından fazlasıyla memnun kalan başarılı hocanın Konya maçında da aynı ikiliyi ve sistemi koruması bekleniyor.

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