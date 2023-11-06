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Onuachu farkı

Trabzonspor forması altında çıktığı ilk 3 maçta da gol atan Onuachu, son 3 müsabakada sessizliğe bürünmüştü. Nijeryalı, 3 maçlık suskunluğunu Fenerbahçe derbisinde bozdu. 1

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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Onuachu farkı

Trabzonspor forması altında çıktığı ilk 3 maçta da gol atan Onuachu, son 3 müsabakada sessizliğe bürünmüştü. Nijeryalı, 3 maçlık suskunluğunu Fenerbahçe derbisinde bozdu. 10. dakikada Visca'nın ortasında 2 metre 1 santimetrelik boyunun avantajını kullanan Onuachu, kafa vuruşuyla takımının ilk golünü attı. 29 yaşındaki santrfor, bordo-mavili forma altındaki 7'nci maçında gol sayısını 4'e yükselterek Bakasetas'ı geride bıraktı ve takımın en skorer oyuncusu oldu.

Boy farkıyla takımına skorlar kazandıran Onuachu, bu sezon ligde attığı 4 golün 3'ünü kafa vuruşundan kaydetti. Fenerbahçe derbisinde 12 kez ikili mücadele kazanan Nijeryalı golcü, bu sezon ligde Trabzonspor formasıyla bu alanda en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu. Fırtına'nın karşılaşmadaki ilk şutunu filelere gönderen Onuachu, F.Bahçe'nin bu sezon ligde yediği en erken gole imza attı

Fener'i de hakemi de yendik

Fenerbahçe galibiyeti Trabzon yerel basınını coşturdu. Kuzey Ekspres, para görselleriyle süslediği sayfasında, "İster milyon dolarlar, euro'lar harca, ister yıldızları topla, istersen de TFF, MHK'ya oyna: Bu iş yürek ister koçum" başlığını attı. Son Nokta, "VAR'ınızı yokunuzu hepinizi yendik" , Taka, "26 yıllık hasret bitti, Fener'in havası söndü!" manşetiyle çıktı. Günebakış "Muhteşem Trabzon, Fenerbahçe'yi de hakemi de yendik, Kadıköy'de şov yaptık" başlığını kullandı.

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