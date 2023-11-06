Her yerde Visca

Visca, F.Bahçe derbisine sol kanatta başladı. Burada da etkili olduğunu gösteren Visca, Onuachu'nun golünün asistini yaparak skor katkısına ortak oldu. Hem üçüncü bölgede hem de savunmada takım arkadaşlarına destek olan Boşnak yıldızın performansı mest etti. Visca, F.Bahçe karşısında aynı zamanda bulduğu 3 pozisyonla takımında en fazla gol şansını yakalayan oyuncu oldu. Sağ kanadın as futbolcusu Visca, bu sezon ikinci kez solda görev aldı.

Takımın flaş transferlerinden Pepe, Fenerbahçe derbisiyle ilk kez bir müsabakada ilk 11'de sahaya çıktı. İkinci yarıda Berat'ın golünden sonra gelişen atakta, solda Abdülkadir'in kale önüne gönderdiği topa geriden gelerek bekletmeden tamamlayan Pepe'nin vuruşuyla fark 3'e çıktı. Visca'nın sol kanada geçmesi ile sağ kanatta görev alan Pepe'nin ilk 11'de çıktığı ilk maçtaki oyunu beğeni kazandı.

ÖMÜR YILDIZLAŞTI

ABDÜLKADIR Ömür, Fenerbahçe maçında şov yaptı. Berat ve Pepe'nin peş peşe gelen gollerinin asistlerini yapan 24 yaşındaki maestro, taraftarın gönlüne girdi. Abdullah Avcı'yla eski başarılı günlerine dönebileceğine işaret eden Abdülkadir, 10 maçta 5 asiste ulaşarak takım arkadaşlarını geride bıraktı