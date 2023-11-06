Haberler Trabzonspor Her yerde Visca

Her yerde Visca

Visca, F.Bahçe derbisine sol kanatta başladı. Burada da etkili olduğunu gösteren Visca, Onuachu'nun golünün asistini yaparak skor katkısına ortak oldu. Hem üçüncü bölgede hem de savunmada takım arkadaşlarına destek olan Boşnak yıldızın performansı mest etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Her yerde Visca

Visca, F.Bahçe derbisine sol kanatta başladı. Burada da etkili olduğunu gösteren Visca, Onuachu'nun golünün asistini yaparak skor katkısına ortak oldu. Hem üçüncü bölgede hem de savunmada takım arkadaşlarına destek olan Boşnak yıldızın performansı mest etti. Visca, F.Bahçe karşısında aynı zamanda bulduğu 3 pozisyonla takımında en fazla gol şansını yakalayan oyuncu oldu. Sağ kanadın as futbolcusu Visca, bu sezon ikinci kez solda görev aldı.

Takımın flaş transferlerinden Pepe, Fenerbahçe derbisiyle ilk kez bir müsabakada ilk 11'de sahaya çıktı. İkinci yarıda Berat'ın golünden sonra gelişen atakta, solda Abdülkadir'in kale önüne gönderdiği topa geriden gelerek bekletmeden tamamlayan Pepe'nin vuruşuyla fark 3'e çıktı. Visca'nın sol kanada geçmesi ile sağ kanatta görev alan Pepe'nin ilk 11'de çıktığı ilk maçtaki oyunu beğeni kazandı.

ÖMÜR YILDIZLAŞTI

ABDÜLKADIR Ömür, Fenerbahçe maçında şov yaptı. Berat ve Pepe'nin peş peşe gelen gollerinin asistlerini yapan 24 yaşındaki maestro, taraftarın gönlüne girdi. Abdullah Avcı'yla eski başarılı günlerine dönebileceğine işaret eden Abdülkadir, 10 maçta 5 asiste ulaşarak takım arkadaşlarını geride bıraktı

DİĞER
"Yahudi'yim diye Netanyahu'yu savunmam" Sefarad grubunun solisti Sami Levi: Erdoğan kadar Filistin’e sahip çıkan lider yok
İsrail Gazze'de soykırıma devam ediyor! | Siyonist bakan Amihai Eliyahu'dan skandal "Nükleer" tehdidi! İsrail Cibaliye ve Bureyc mülteci kampını vurdu! CANLI TAKİP
Toroğlu'dan flaş sözler! "Serdar Tatlı 3 hakem için..."
Kartal ön libero için isim verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Avcı'nın gizli reçetesi!
Aydınus'tan flaş hakem yorumu!
Canlı altın fiyatları (Gram, çeyrek, tam altın ne kadar?)
Süper Loto çekildi! (5 Kasım)
S SPORT PLUS CANLI İZLE
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid evinde puan bıraktı! Arda... R. Madrid evinde puan bıraktı! Arda... 01:03
Farioli'nin Nice'i Fransa'da lider! Farioli'nin Nice'i Fransa'da lider! 01:03
Juve 3 puanı tek golle aldı! Juve 3 puanı tek golle aldı! 01:03
R. Madrid evinde puan bıraktı! Arda... R. Madrid evinde puan bıraktı! Arda... 01:02
Farioli'nin Nice'i Fransa'da lider! Farioli'nin Nice'i Fransa'da lider! 00:55
Juve 3 puanı tek golle aldı! Juve 3 puanı tek golle aldı! 00:51
Daha Eski
Toroğlu'dan flaş sözler! "Serdar Tatlı 3 hakem için..." Toroğlu'dan flaş sözler! "Serdar Tatlı 3 hakem için..." 00:34
Salih'in pozisyonu penaltı mı? Toroğlu değerlendirdi! Salih'in pozisyonu penaltı mı? Toroğlu değerlendirdi! 00:34
Burak Yılmaz: Terbiyesizlik yaptı, oyundan çıkardım! Burak Yılmaz: Terbiyesizlik yaptı, oyundan çıkardım! 00:34
Şahin: İkinci yarıya çıkarken... Şahin: İkinci yarıya çıkarken... 00:34
Toroğlu'dan o isim için flaş sözler! Toroğlu'dan o isim için flaş sözler! 00:33
Vukas: Kötü reaksiyon gösterdik! Vukas: Kötü reaksiyon gösterdik! 00:33