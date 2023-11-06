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Fener 'Avcı'sı

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde son üç sezonda kazandığı tüm maçlarda Fenerbahçe’yi liderlikten ederek ezeli rakibine darbe vurdu

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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Fener 'Avcı'sı

Karadeniz devi, bu sezon 19'da 19 yapan ve haftaya lider giren Fenerbahçe'yi yenerek ezeli rakibini liderlikten etti. Bu sonuçla Süper Lig'de Kadıköy'de 26 yıl sonra galip gelen Trabzonspor, sezonun ilk puan kaybını rakibine yaşattı. En çok dikkat çeken detay ise Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi son üç sezonda liderlikten etmesi oldu. Bordo-mavililer, 2021-22 sezonunun 9. haftasında Trabzon'da Pereira yönetimindeki Fenerbahçe'yi 3-1 yenip liderliğe yükselmişti. 2022- 23'ün 15. haftasında yine Avcı yönetiminde Trabzon'da oynanan maçta Jesus'lu Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek rakibini zirveden etmişti. Bu kez İsmail Kartal yönetiminde Kanarya'yı yenerek liderlikten etti.

BERAT ZİRVEDE: 8.6

Berat zirvede: 8.6 Berat Özdemir, Fenerbahçe derbisinin en iyisi oldu. 46'ncı dakikada Abdülkadir'in indirdiği topa uzaktan gelişine vuran Berat'ın şutu filelerle buluştu. 25 yaşındaki ön libero, bu sezon ilk golünü attı. Fotmob değerlendirmesine göre Berat, 8.6 puan ortalamasıyla takımında en fazla etkili olan oyuncular arasında ilk sırada yer aldı. En çok topla buluşan, pas ve pas arası yapan, şut engelleyen, ikili mücaeleye giren ve en fazla sahipsiz top kazanan oyuncu oldu.

COŞKULU KARŞILAMA

Coşkulu karşılama FENERBAHÇE'yi 3-2 yenen Trabzonspor, gece kente döndü. 26 yıl sonra gelen zaferi meydanda kutlayan taraftarlar, takımlarına havalimanında sürpriz bir karşılama yaptı. Yanlarında koç getiren ve Fenerbahçe atkısını koçun boynuna dolayan taraftarlar, Ali Koç'a galibiyet göndermesi yaptı. Trabzon'a saat 02.00 sıralarında ulaşan futbolcular, taraftarların arasından güçlükle geçerek takım otobüsüne bildi.

İSTANBUL SEFİRİ

TRENDYOL Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek 26 yıl sonra rakibi karşısında dış sahada galip gelen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısındaki başarılı grafiğini sürdürdü. Avcı'nın, 2020-21 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımdan bugüne dek İstanbul temsilcileri karşısında 33 karşılaşma oynandı. 17 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

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