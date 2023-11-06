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Etkileşim rekoru kırıldı

Fenerbahçe galibiyeti sonrası 14 paylaşım yapan Trabzonspor sosyal medya hesapları 60 milyon etkileşime ulaştı. Şampiyonluk sezonu bile geride bırakıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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Etkileşim rekoru kırıldı

Fenerbahçe galibiyeti sonrası Trabzonspor sosyal medya hesaplarından birçok paylaşım yapıldı. Maç öncesi hazırlık yapan sosyal medya ekibi, galibiyet sonrası 14 farklı paylaşım yaparak, hem 3 puanı kutladı hem de F.Bahçe'ye göndermelerde bulundu.

Sosyal medya hesaplarından alınan toplam etkileşim sayısı 60 milyonu bulurken, bu şampiyonluk sezonu dahil olmak üzere kulübün ulaştığı en yüksek etkileşim seviyesi oldu. Ayrıca maçın ardından, "Var'ınızı yokunuzu hepinizi yendik" paylaşımı ise kulüp tarihinin en yüksek etkileşim alan tekil paylaşımı oldu.

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