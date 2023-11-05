Trabzonspor'dan Mert Hakan Yandaş paylaşımı! Derbide...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Rakibinin uzun süredir devam eden yenilmezlik serisini sonlandıran bordo-mavililer, ligdeki Kadıköy galibiyeti hasretini de dindirdi.

Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşmanın son düdüğünün ardından büyük bir sevinç yaşadı. Sevinç yumağı oluşturan bordo-mavililer, kaptan Uğurcan Çakır'ı havaya fırlattı.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmeyen ancak maçı tribünden takip eden Mert Hakan Yandaş, maç sonunda sahaya girerek Trabzonsporlu oyuncuların sevincine müdahale etti.

Trabzonspor Kulübü de sosyal medya hesabından Mert Hakan Yandaş'ın o görüntüsünü paylaşarak, " El üstünde tutmak istemiş olabilir" notunu düştü.

İşte o kare...