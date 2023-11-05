Haberler Trabzonspor Sosyal medya sallandı! "Balık için teşekkürler"

Sosyal medya sallandı! "Balık için teşekkürler"

F.Bahçe'nin hafta arası yaptığı Tadic'in balık tutarken paylaşımına Trabzonspor'dan cevap geldi. Uğurcan tabağı önüne aldı ve "Balık için teşekkürler" göndermesi yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sosyal medya sallandı! "Balık için teşekkürler"

Dev derbi öncesinde sarı-lacivertli kulüpten bir paylaşım gelmişti. Fenerbahçe Kulübü, Dusan Tadic'in balık tutarken videosunu paylaştı. Altına da "Dusan Tadic Boğaz'da balıkta" notunu düştü. Sarılacivertlilerin bu paylaşımı Karadeniz ekibine gönderme olarak algılanmıştı. Karşılaşma sonunda Trabzonspor, Twitter hesabından bu paylaşıma cevap verdi. Görüntüler Tadic'in balık tutmasıyla başladı. Bir kişini balığı pişirip hazırlamasıyla devam etti. Ardından da Fırtına'nın kaptanı Uğurcan Çakır masaya oturdu. Tabağı önüne çekerek "Balık için teşekkürler" dedi. Bordo-mavili taraftarlar bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

Fırtına'nın bir diğer paylaşımında ise VAR odasından bir görüntü verildi. "VAR'ınızı YOK'unuzu, hepinizi yendik" denildi.

DİĞER
FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Süper Lig’de FB-TS derbisi! beIN Sports 1 canlı yayın izle ekranı ile Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izle linki BURADA
Dosyası kabarık geçmişi karanlık | Takvim.com.tr CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in dosyasını açtı! İşte manşet manşet detaylar...
F.Bahçe'nin ilk penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı
Toroğlu F.Bahçe'nin 2. penaltısını değerlendirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'a coşkulu karşılama!
Ahmet Çakar'dan hakem tepkisi!
BU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN | İstanbul'da fırtına alarmı (5 Kasım hava durumu)
İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar? (5 Kasım Pazar)
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Kasım bugün kimin maçı var?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yusuf Yazıcı'nın çabası Lille'e yetmedi Yusuf Yazıcı'nın çabası Lille'e yetmedi 01:09
Barça son nefeste kazandı! Barça son nefeste kazandı! 01:09
Milan'a evinde Udinese şoku! Milan'a evinde Udinese şoku! 01:09
Yusuf Yazıcı'nın çabası Lille'e yetmedi Yusuf Yazıcı'nın çabası Lille'e yetmedi 01:08
Barça son nefeste kazandı! Barça son nefeste kazandı! 01:00
Milan'a evinde Udinese şoku! Milan'a evinde Udinese şoku! 00:44
Daha Eski
Toroğlu F.Bahçe'nin 2. penaltısını değerlendirdi! Toroğlu F.Bahçe'nin 2. penaltısını değerlendirdi! 00:21
F.Bahçe'nin ilk penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı F.Bahçe'nin ilk penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı 00:21
Toroğlu Onuachu'nun iptal edilen golünü değerlendirdi! Toroğlu Onuachu'nun iptal edilen golünü değerlendirdi! 00:21
Icardi'den F.Bahçe taraftarlarına gönderme! Icardi'den F.Bahçe taraftarlarına gönderme! 00:21
Doğan: Hayatlarında görmedikleri tepkiyi... Doğan: Hayatlarında görmedikleri tepkiyi... 00:21
Abdullah Avcı'dan o pozisyona tepki! Abdullah Avcı'dan o pozisyona tepki! 00:21