Sosyal medya sallandı! "Balık için teşekkürler"

Dev derbi öncesinde sarı-lacivertli kulüpten bir paylaşım gelmişti. Fenerbahçe Kulübü, Dusan Tadic'in balık tutarken videosunu paylaştı. Altına da "Dusan Tadic Boğaz'da balıkta" notunu düştü. Sarılacivertlilerin bu paylaşımı Karadeniz ekibine gönderme olarak algılanmıştı. Karşılaşma sonunda Trabzonspor, Twitter hesabından bu paylaşıma cevap verdi. Görüntüler Tadic'in balık tutmasıyla başladı. Bir kişini balığı pişirip hazırlamasıyla devam etti. Ardından da Fırtına'nın kaptanı Uğurcan Çakır masaya oturdu. Tabağı önüne çekerek "Balık için teşekkürler" dedi. Bordo-mavili taraftarlar bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

Fırtına'nın bir diğer paylaşımında ise VAR odasından bir görüntü verildi. "VAR'ınızı YOK'unuzu, hepinizi yendik" denildi.