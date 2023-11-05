Planımız tuttu

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, planlarının tuttuğunu söyledi. Fenerbahçe'nin topu kaybettiği anlarda çok kişiyle baskı yaptığını belirten Avcı, "Bunu nasıl kıracağımızı planladık. Biz buraya kazanmak için geldik. Kazanmak için nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Finalleri yapabilsek, oyun sıkışmayabilirdi" dedi. Pozisyonlarla ilgili de konuşan tecrübeli hoca, "İlk yarı 2-0 oluyordu, faul verildi. Yediğimiz goldeki forma çekişle onun arasındaki fark nedir? İki penaltı yedik, ne olduğunu merak ediyorum" diyerek isyan etti.