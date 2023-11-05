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Kasım'da gol başkadır

Ekim ayını skor üretemeden geçiren Onuachu, kasım ayını derbide gol atarak karşıladı. İlk kez ilk 11’de oynayan Pepe ise ligdeki ilk golünü atıp siftah yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 06:50
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Kasım'da gol başkadır

Trabzonspor, zorlu Fenerbahçe derbisinden 3 puanla ayrılırken, iki yıldızı özellikle dikkat çekti. Bunlardan ilki Paul Onuachu'ydu.. Bordo mavili takımdaki ilk 6 maçında 3 gol, 1 asist kaydeden Nijeryalı forvet oyuncusu, sonrasında bir sessizliğe bürünüp ekim ayını hiç gol atamadan geçirmişti. 2.01 boyundaki golcü, orucunu bir bozdu, pir bozdu. Daha 10. dakikada attığı golle Fırtına'yı öne geçirdi. Bir golü de iptal edilen 29 yaşındaki tecrübeli krampon, böylece şeytanın bacağını kırarken ligdeki gol sayısını 4'e yükseltmiş oldu.

ÜLKESİNDEN ANINDA ÖVGÜ

Ve günün diğer altın adamı olarak Nicolas Pepe öne çıktı. Dakika 47'yi gösterirken şık bir golle topu ağlara gönderen 28 yaşındaki Fildişili futbolcu, iki siftah yapmış oldu! Bordo mavili formayla 3. kez sahada görev yapan Nicolas Pepe ilk kez bir mücadeleye ilk 11'de başladı ve Süper Lig'deki ilk golünü kaydetmeyi başardı. Öte yandan Pepe'nin Fenerbahçe'ye attığı gol ülkesinin basınında da geniş yer buldu. Fildişi medyası, bordo mavili futbolcunun derbide Fenerbahçe'yi yıkan isimlerden olduğunu belirtip "Çok iyiydi" yazdılar.

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