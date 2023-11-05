Gol güme gitti

42. dakikada Trabzonspor'un kullandığı kornerde Paul Onuachu yükselip kafayı vurdu; golü attı. Ancak gol öncesi faul çalan Zorbay Küçük ağlara giden topu geçersiz saydı. Bordo mavililer itiraz etse de karar değişmedi. Geçen hafta Karagümrük maçında Onuachu'nun golü yine iptal edilmişti.

+5'TE BIR IPTAL DAHA

90+5'te Trabzonspor'un attığı bir gol daha geçersiz sayıldı. Enis Destan'ın sayısı, VAR'dan gelen uyarıyla iptal edildi. Gol öncesi Trezeguet'nin faul yaptığı belirtildi.

PENALTI İTİRAZLARI

İlk yarının uzatma dakikalarında bu kez Fenerbahçe aleyhine bir pozisyon yaşandı. Rayyan Baniya ceza alanı içinde Szymanski'ye kayarak müdahale etti. Top kornere çıkarken, Fenerbahçeli futbolcular hareketin tehlikeli olduğu gerekçesiyle penaltı itirazı yaptı. Ancak VAR'dan da hiçbir uyarı gelmeyince kornerle devam edildi.