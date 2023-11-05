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Füzeci Berat Özdemir

Bordo mavili yıldız, ikinci yarının hemen başında attığı golle F.Bahçe’nin gardını düşürdü. Bu sezonki ilk golünü atmış oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 06:50
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Füzeci Berat Özdemir

Fırtına'nın çalışkan isimlerinden Berat Özdemir dün öyle bir gol attı ki hem Fenerbahçe'nin gardını düşürdü hem de gözlerin pasını sildi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, ikinci yarının hem başında (46) karambolde önüne gelen topa ceza sahası dışından gelişine enfes bir şut çıkardı. Meşin yuvarlak kaleci Livakovic'in uzanamayacağı köşeden ağlarla buluştu. Berat Özdemir bu golle alkış alrken bu sezonki siftahını da yapmış oldu. Bordo mavili futbolcu, Süper Lig'deki ilk sayısını kaydetti. 1.87 boyundaki oyuncu sadece golüyle değil, mücadelesiyle de geçer not aldı. hem hücum hem savunmada önemli işler yaptı.

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