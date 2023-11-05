Füzeci Berat Özdemir

Fırtına'nın çalışkan isimlerinden Berat Özdemir dün öyle bir gol attı ki hem Fenerbahçe'nin gardını düşürdü hem de gözlerin pasını sildi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, ikinci yarının hem başında (46) karambolde önüne gelen topa ceza sahası dışından gelişine enfes bir şut çıkardı. Meşin yuvarlak kaleci Livakovic'in uzanamayacağı köşeden ağlarla buluştu. Berat Özdemir bu golle alkış alrken bu sezonki siftahını da yapmış oldu. Bordo mavili futbolcu, Süper Lig'deki ilk sayısını kaydetti. 1.87 boyundaki oyuncu sadece golüyle değil, mücadelesiyle de geçer not aldı. hem hücum hem savunmada önemli işler yaptı.