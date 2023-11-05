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Ahmet Çakar'dan hakem tepkisi: Trabzonspor'a dua etsin!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer rakibin Paul Onuachu, Berat Özdemir ve Nicolas Pepe'nin golleriyle 3-2 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, köşesinde derbiyi değerlendirirken, hakem kararlarıyla ilgili de çarpıcı ifadelerde bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 06:50
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Ahmet Çakar'dan hakem tepkisi: Trabzonspor'a dua etsin!

İşte Ahmet Çakar'ın yazısı;

HAKEM TRABZONSPOR'A DUA ETSİN - AHMET ÇAKAR

Trabzonspor hakeme rağmen, her türlü rezilliğe rağmen şampiyon adayı Fenerbahçe'yi yenmeyi başardı. Aslında Trabzonspor çok mu iyi oynadı? Hayır! İyi kapandılar, iyi mücadele ettiler ama bu galibiyetin asıl nedeni, Fenerbahçe'nin sezon başından beri görmeye alıştığımız hücum etkinliğinin yerlerde sürünmesi ve takım savunmasının paramparça olmasıdır. Trabzonspor, Onuachu ile ilk yarıda golü buldu. Hele hele ikinci devrenin başında birden iki dakikada maçı koparıverdiler.

Pek tabii ki Fenerbahçe iki stoperini ve Fred'i çok aradı ama maça damga vuran isim hakem Zorbay Küçük oldu. Bana göre kritik kararlarının çoğu yanlış. Mesela Onuachu'nun iptal ettiği golünü, ben veririm. İtmeler, çekmeler her kornerde var. Zorbay'a sormak lazım, Onuachu çektiği için golü iptal ediyorsan ceza alanı içinde rakibin formasını çekip çıplak vücudun görünmesine neden olan Tadic'e yapılan harekette neden penaltı vermedin? Tadic'in formadan çekmesi faul değilse Onuachu'nunki niye faul? Çifte standardın vücut bulmuş hali.

Trabzonspor, son dakikalarda bir gol attı. Neymiş efendim, top kopma esnasında bir faul yapılmış. Bu tür itmeler, kakmalarda VAR müdahale etmez. Ayrıca Osayi kendini atıyor, hakemi aldatıyor. İkinci karttan atılmalı. Sonuçta hakem Zorbay Küçük, yatsın kalksın Trabzonspor'un kazandığına dua etsin. Ama görünen o ki Türk hakemliği bitmiş, iflas etmiş durumda.

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