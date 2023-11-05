26 yıllık hasret bitti

Trabzonspor'un başına geldiği ilk dönemde Fırtına'yı şaha kaldıran Abdullah Avcı, ikinci dönemine de muhteşem başladı. Avcı önderliğinde önce Alanyaspor'u evinde tek golle geçen Karadeniz ekibi, ardından Karagümrük deplasmanından bir puan çıkardı. Dün ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olduğu maçta ise Abdullah Avcı'nın talebeleri adeta destan yazdı. Sarı-lacivertlileri, Kadıköy'de muhteşem bir futbolla deviren bordo-mavililer, hem ezeli rakibinin namağlup serisini bitirdi hem de liderlikten etti.

İKİ DAKİKADA İKİ GOL BULDU

Maça Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle etkili başlasa da kısa sürede dengeyi kuran Trabzon, 10'da Onuachu'nun harika kafa golüyle öne geçti. Nijeryalı'nın 42'de attığı gol ise faul gerekçesiyle iptal edilince bordo-mavililer soyunma odasına tek farklı üstünlükle girdi. 2. yarının başlamasıyla birlikte Fırtına adeta kasırgaya dönüştü. 46'da Berat, 47'de de Pepe ağları sarsınca Kadıköy buz kesti. F.Bahçe'ye 61 ve 90'da Tadic'in penaltı golleri yetmedi. Fırtına, 3 puanı 3 süper golle aldı.

YILMAZ VURAL'DAN SONRA İLK

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de deviren Trabzonspor, bu galibiyet için tam 26 yıl bekledi. Karadeniz ekibi, ezeli rakibini en son 1997- 98 sezonunda deplasmanda yenmişti. O dönem ise Trabzonspor'un başında Yılmaz Vural vardı. Vural'dan sonra 28 teknik adam içerisinde bunu başaran isim Abdullah Avcı oldu.

Ağustos 1997'den bu yana Fenerbahçe deplasmanında ilk kez üç gol sevinci yaşayan Trabzonspor, bu sezon sarı-lacivertlilere karşı bir maçta üç gol atan ilk takım oldu.

Trabzonspor'un dün akşamki karşılaşmada ilk şutunu gole çeviren Paul Onuachu, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de yediği en erken golü kaydetti.

AVCI, KARTAL'A ÜSTÜN

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, dün 10. kez birbirlerine rakip oldu. Bu karşılaşmaların 5'ini Abdullah Avcı kazandı. İsmail Kartal, çalıştırdığı takımların başında Avcı'yı bir kez devirebildi. İki teknik adamın yönettiği takımlar dört kez ise birbirine üstünlük kuramadı.

FIRTINA'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe deplasmanında Karagümrük maçına göre tek değişiklik yaptı. Geçen hafta kanatta Fountas'ın görevlendiren Avcı, Kadıköy'deki derbide ise formayı Pepe'ye verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, 62'de de Pepe'yi kenara alıp Trezeguet'yi oyuna sürdü.

DERTLASMAN SONA ERDİ

Bu sezon Fenerbahçe maçına kadar dış sahada oynadığı 5 maçın sadece 1'ini kazanan Trabzonspor, 1'inden de beraberlikle ayrılmış, 3'ünde ise mağlubiyet yaşamıştı. Fırtına dün ezeli rakibini deplasmanda yenerek bu kabusu sona erdirdi.