Trabzonspor'dan Fenerbahçe'nin Dusan Tadic'li balık paylaşımına gönderme!

Trabzonspor, Trebdyol Süper Lig'in 11. haftasında 3-2 kazandıkları Fenerbahçe maçı sonrası flaş bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe hafta içinde Dusan Tadic'in İsmail Kartal'ın oğluyla birlikte balık tutma videosunu paylaşmıştı.

Trabzonspor, bu videonun sonuna bir ekleme yaparak Uğurcan Çakır'ın ile Paul Onuachu'nun balık yeme görüntülerini koydu.

İşte Trabzonspor'un paylaşımları: