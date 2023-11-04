Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan o pozisyona tepki: Ne olduğunu merak ediyorum!

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan o pozisyona tepki: Ne olduğunu merak ediyorum!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında derbide Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın sözleri... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 21:50 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 21:57
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan o pozisyona tepki: Ne olduğunu merak ediyorum!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, derbide rakibini 3-2 mağlup ederek 26 yıl sonra bir lig maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup etti.

Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ

"Fenerbahçe topu kaybettiği anlarda çok kişiyle baskı yapıyordu. Bunu nasıl kıracağımızı planladık. Biz buraya kazanmak için geldik. Kazanmak için nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Finalleri yapabilsek, oyun sıkışmayabilirdi.

İlk yarı 2-0 oluyordu, faul verildi. Attığımız gole formadan çekme nedeniyle faul verildi. Bilmediğim için soruyorum. Yediğimiz penaltıyla o forma çekişi arasındaki fark ne? Aydınlatırlarsa sevinirim. İki penaltı yedik, ne olduğunu merak ediyorum.

Trabzonspor taraftarının istediği oyunu biliyorum. Bunun için biraz zaman, biraz tekrar ve kaliteyi arttırmak gerekiyor. Bu galibiyet Trabzonspor taraftarlarına armağan olsun."

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin serisi sona erdi! İşte Süper Lig'in yeni lideri...
Başkan Erdoğan'dan fabrika açılış töreninde önemli açıklamalar
Fırtına Kadıköy'de kazandı!
Kadıköy'de gol VAR'a takıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Pepe: 26 yıllık hasreti bitirdik!
Trabzonspor'dan Dusan Tadic'e gönderme!
ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ - Şişli'de sular ne zaman gelecek? (4 Kasım 2023)
PENDİK SU KESİNTİSİ - Pendik'te sular ne zaman gelecek? (4 Kasım 2023)
KARTAL SU KESİNTİSİ - Kartal'da sular ne zaman gelecek? (4 Kasım 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan Dusan Tadic'e gönderme! Trabzonspor'dan Dusan Tadic'e gönderme! 21:50
Abdullah Avcı: Attığımız golde... Abdullah Avcı: Attığımız golde... 21:49
Berat: Top ayağıma güzel oturdu! Berat: Top ayağıma güzel oturdu! 21:48
Kartal: Beklemediğimiz anlarda... Kartal: Beklemediğimiz anlarda... 21:37
Tadic: Sakatlıklar bahane değil! Tadic: Sakatlıklar bahane değil! 21:35
"Daha bizle oynamamışlardı!" "Daha bizle oynamamışlardı!" 21:31
Daha Eski
Edin Dzeko: Kırmızı karta rağmen... Edin Dzeko: Kırmızı karta rağmen... 21:28
Trabzonspor'dan VAR göndermeli paylaşım! Trabzonspor'dan VAR göndermeli paylaşım! 21:20
Kadıköy'de gol VAR'a takıldı! Kadıköy'de gol VAR'a takıldı! 21:16
F.Bahçe'ye Fırtına engeli! İşte güncel puan durumu F.Bahçe'ye Fırtına engeli! İşte güncel puan durumu 21:09
Kadıköy'de penaltı tekrar edildi! Kadıköy'de penaltı tekrar edildi! 21:07
F.Bahçe bir penaltı daha kazandı! F.Bahçe bir penaltı daha kazandı! 20:55