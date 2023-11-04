Fırtına tam kadro

Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam futbolseverler dev bir maça tanıklık edecek. Ligde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve zirve hedefi doğrultusunda büyük bir galibiyete ihtiyacı olan Trabzonspor, bu sezon tüm maçlarını kazanan Fenerbahçe'ye konuk oluyor. 16 puanlı Bordo-mavililer, 30 puanlı rakibi karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri, Kadıköy'den zaferle dönerek yeni bir sayfa açmak istiyor. Dev maç öncesi Bakasetas, Pepe ve Trezeguet'nin dönmesi moralleri yükseltti.

BAKASETAS OYNAMAK İSTİYOR

Sakatlığını atlatan Bakasetas derbide forma giymek istiyor. Sağlık durumunun elverişli olması durumunda Yunan yıldız ilk 11'de sahaya çıkacak. Alanyaspor ve Trabzonspor formasıyla rakip kaleyi 2 kez havalandıran ve 2 asist kaydeden Yunan orta saha, 2 golünü de şampiyonluk sezonunda Trabzon'da oynanan müsabakada kaydetmişti. Sonrasında oynanan 3 maçın 1'inde kart cezası nedeniyle kadroda olmayan Bakasetas, diğer 2 maçta ise skor katkısı yapamamıştı.

PEPE'DE İLK 11 SÜRPRİZİ

Pepe, Fenerbahçe derbisinde takımına destek olmak istiyor. Avcı, son 2 maçta kısa süreli forma giyen ve bu hafta idmanlara katılan Pepe'ye şans verebilir. Pepe'nin sağlık durumu müsabakaya ilk 11'de çıkışını belirleyecek.

MENDY VE EREN SINIRDA

SOL bek Eren Elmalı ile ön libero Batista Mendy sarı kart sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartı bulunan futbolcular, bugün kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

DERBİLERİN TAKIMI

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında 14 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu periyotta 5 galibiyet, 6 beraberlik elde ederken 3 kez sahadan mağlup ayrıldı. 19 gol atarken kalesinde 16 gol gördü.

F.BAHÇE'YE TEK YENİLGİ

Fırtına Avcı yönetiminde Fenerbahçe ile 4 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 2 galibiyet, 1'er de mağlubiyet ve beraberlik aldı. Trabzonspor, 2020-21 sezonunda sahasında sarılacivertlilere 1-0 mağlup olurken 2021-22'de 3-1, 2022-23'te 2-0 galip geldi. İki takım arasında Abdullah Avcı döneminde deplasmanda oynanan 2021-22 sezonundaki tek maç 1-1 bitti