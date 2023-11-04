Dışarda esemiyor

Trendyol Süper Lig'de bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, son 2 sezonda dış sahada adeta kabus yaşadı. Bordo-mavili takım, şampiyon olduğu 2021-22'nin ardından dış sahada önemli puan kayıpları yaşayarak ligde zor günler geçirdi. Geçen sezon oynadığı 18 deplasman maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyet alarak 17 puan toplayabilen Karadeniz devi, bu dönem de 5 karşılaşmada birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fırtına, iki sezonda toplam 23 deplasman mücadelesinin 6'sını kazandı, 3'ünde berabere kaldı. Bordo-mavili takım, 14 maçta ise rakiplerine mağlup oldu.

ONUACHU'NUN SESSİZLİĞİ

İLK 6 maçının 3'ünde 3 gol ve 1 asist kaydeden Onuachu, son oynanan 3 müsabakada sessizliğe büründü. Adana Demir, Alanya ve Karagümrük karşısında skor sağlayamayan 2.01'lik forvetin Fenerbahçe derbisinde sessizliğini bozması bekleniyor. Nijeryalı golcüye kanatlardan orta yağacak.