Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile derbi maçına çıkacak olan Trabzonspor'un İstanbul kafilesi belli oldu. Fırtına'da sakatlıktan dönen Trezeguet ile Tasos Bakasetas da kadroda yer aldı.

Bordo-mavili takımın kafilesi şu futbolculardan oluşuyor:

1. Uğurcan Çakır

2. Muhammet Taha Tepe

3. Kağan Moradaoğlu

4. Stefano Denswil

5. Filip Benkovic

6. Rayyan Baniya

7. Mehmet Can Aydın

8. Jens Stryger Larsen

9. Eren Elmalı

10. Dimitrios Kourbelis

11. Batista Mendy

12. Berat Özdemir

13. Umut Güneş

14. Abdülkadir Ömür

15. Anastasios Bakasetas

16. Enis Bardhi

17. Edin Vişça

18. Taxiarchis Fountas

19. Mahmoud Trezeguet

20. Nicolas Pepe

21. Paul Onuachu

22. Enis Destan