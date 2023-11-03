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Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi hakem açıklaması!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor, mücadele öncesi hakemlerle ilgili açıklama yayınladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 16:39 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 16:47
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Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi hakem açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor, mücadele öncesi hakemlerle ilgili açıklama yayınladı.

Trabzonspor'un yaptığı açıklama şöyle:

Galatasaray, Atakaş Hatayspor ve Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmalarında hakem hatası diyemeyeceğimiz ve tamamen kasıtlı kararlar sonucunda puanlarımız çalınmış, haksız şekilde verilen kart ile futbolcumuz oyun dışı bırakılmıştır.

TFF yetkilileriyle yapılan görüşmede Siltaş Yapı Pendikspor maçının hakemine ceza verildiğinin belirtilmesine rağmen düdük çalmaya devam etmiş, "aynı karşılaşmanın gözlemcisinin, raporunu değiştirmesi için arandığı iddiasını" TFF'ye aktarmamıza rağmen herhangi bir işlem yapılmamıştır.

VavaCars Fatih Karagümrük maçında Onuachu'nun attığı bariz gol geçersiz sayılmıştır. Pozisyonda top daha kalecinin eline geçmeden oyuncumuz kafayı vurmuş, orta hakem Ali Şansalan faul düdüğünü çalarak, VAR müdahalesinin önüne geçmiştir.

Trabzonspor Kulübü olarak defaatle hakem performanslarının "dikkatle izlenmesi" talebimizi TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'ye ilettik. Ancak görüyoruz ki sistem yine aynı şekilde ilerliyor ve bazı hakemler, birilerinin değirmenine su taşımayı sürdürüyor.

Umarız, haftalardır devam eden bu tiyatronun finali, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe karşılaşmasında sahneye konulmaz ve FairPlay'in hakim kılındığı, iyi oynayanın bileğinin hakkı ile kazandığı, kimseye ayrımcılık hakkı tanınmadığı bir maç olur. Belirttiğimiz unsurlar dışında yaşanacak her türlü olumsuzluğa karşı gereğini yapacağımızı tüm futbol kamuoyuna duyururuz!

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